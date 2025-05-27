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Украинцы выиграли пятое "золото" чемпионата Европы по прыжкам в воду

Отечественные спортсмены фактически не отдают медали высшего достоинства.
Вчера, 17:17       Автор: Антон Федорцив
Алексей Середа и Марк Гриценко / Getty Images
Алексей Середа и Марк Гриценко / Getty Images

Алексей Середа и Марк Гриценко принесли Украине очередную награду на Евро-2025 по прыжкам в воду. Они с рекордом сезона триумфовали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Дуэт украинцев набрал 413,76 балла. Середа и Гриценко уверенно опередили пару спортсменов из Германии и Италии. Отечественные прыгуны вышли в лидеры после пятой попытки и уже не отдали "золото".

Середа защитил титул чемпиона Европы. В прошлый раз он завоевал золотую медаль в дуэте с Кириллом Болюхом. В этом году Середа взял три "золота" европейского первенства.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду. Анталья, Турция
Мужчины, синхронные прыжки, 10-метровая вышка

1. Украина – 413,76 балла
2. Германия – 402,24
3. Италия – 378,45

Кстати, накануне украинец Даниил Коновалов завоевал бронзовую награду в прыжках с метрового трамплина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексей Середа Марк Гриценко

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