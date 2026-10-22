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"Даже вдесятером показали, что умеем терпеть": Тренер Интера оценил победу над Шахтером

Кристиан Киву рассказал, за счет чего удалось обыграть соперника.
Сегодня, 12:08       Автор: Игорь Мищук
Кристиан Киву / Getty Images
Кристиан Киву / Getty Images

Главный тренер Интера Кристиан Киву поделился мыслями о победе над Шахтером в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.

Накануне итальянская команда, оставшись в меньшинстве, сумела обыграть соперника с минимальным счетом 1:0.

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"Если оценивать матч в целом, то мы хорошо начали, но затем появилось некоторое волнение. Думаю, предыдущие поражения в Лиге чемпионов оставили свой след. Нам требовалась серьезная, организованная игра, особенно после непростого первого тайма. Три замены добавили целеустремленности и энергии, и даже оставшись вдесятером, мы показали, что умеем терпеть, повысив уровень концентрации и интенсивности.

Играть в меньшинстве всегда непросто. Нам было тяжело отбирать мяч, даже когда нас было одиннадцать, но мы засучили рукава, стали больше двигаться, скорректировали свои перемещения, проявили больше ответственности и энергии. Ребятам был очень важен этот результат. Надеюсь, этот матч вернет нам уверенность и воодушевление перед предстоящими играми в еврокубках", - приводит слова Киву официальный сайт Интера.

Напомни, на ISPORT доступен обзор матча Интер - Шахтер (1:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Кристиан Киву Интер Милан

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