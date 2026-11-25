В среду, 25 ноября, Шахтер в номинально домашнем матче в Лондоне на Стэмфорд Бридж принимал Фенербахче в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов.

"Горняки" потерпели неудачу в противостоянии с турецким соперником, проиграв третий подряд поединок турнира с минимальным счетом 0:1.

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Шахтер попытался активно начать встречу, однако моменты Алиссона и Марлона Гомеса особой опасности для гостей не представляли.

Фенербахче же вскоре перехватил инициативу, а наиболее остро действовал Ведат Мурики, которому на 17-й минуте удалось поразить ворота "оранжево-черных". После навеса с фланга ковосар на линии вратарской активно поборолся с Николаем Матвиенко, мяч угодил в стойку, а нападающий турецкой команды добил его в сетку. Тем не менее после консультации с VAR арбитр гол отменил из-за фола против капитана "горняков".

В дальнейшем Фенербахче еще имел свои возможности, чтобы открыть счет в матче, однако хозяев поля от пропущенных спас Дмитрий Ризнык. Голкипер Шахтера вытянул удар Мейсона Гринвуда со штрафного, а также справился с ударом Огуза Айдына, когда тот ворвался справа в штрафную и пробил в дальний.

Во второй половине поединка Фенербахче продолжал оказывать давление на соперника и все же добился своего на 56-й минуте. Ризнык снова справился с ударом низом от Гринвуда, однако отразил мяч прямо на ногу Мурики, который добил его в сетку.

Уже спустя две минуты турецкая команда организовала контратаку, которую завершил Гринвуд после того, как Мурики выкатил ему на пустые, но взятие ворот не засчитали из-за очевидного офсайда у ковосара.

У Шахтера на 67-й минуте опасно со штрафного пробивал Егор Назарина, и теперь в игру уже пришлось вступать Эдерсону, который достал мяч из-под перекладины. Все же до конца встречи "горнякам" так и не удалось исправить ситуацию и зацепиться хотя бы за ничью. У Фенербахче же точку в компенсированное к матчу время мог поставить Ромелу Лукаку, но не сумел переиграть Ризныка после выхода один на один.

После пяти туров Шахтер остался с четырьмя очками и занимает на данный момент 26-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. Фенербахче, набрав восемь баллов, расположился на 16-й позиции.

Следующий матч Лиги чемпионов Шахтер проведет в гостях со Слованом 9 декабря.

Статистика матча Шахтер - Фенербахче первого тура Лиги чемпионов

Шахтер - Фенербахче 0:1

Гол: Мурики, 56

Ожидаемые голы (xG): 0.50 - 1.69

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 8 - 13

Удары в створ: 2 - 5

Угловые: 3 - 5

Фолы: 12 - 14

Шахтер: Ризнык - Педро Энрике, Матвиенко, Бондар, Тобиас (Азарови, 82) - Назарина (Проспер, 89) - Невертон, Марлон Гомес (Изаки, 55), Очеретько, Алиссон - Траоре (Мейреллиш 82).

Фенербахче: Эдерсон - Браун, Оппонг, Шкриньяр, Семеду - Юксек, Канте - Гринвуд (Гендузи, 78) - Актюркоглу (Кахведжи, 69), Мурики (Лукаку, 86), Айдын.

Предупреждения: Бондар, Педро Энрике - Юксек.

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