В среду, 25 ноября, Сабах принимал дома Барселону.

Каталонцы с первых минут завладели преимуществом, однако пройти оборону соперника оказалось не так просто. Сабах же наоборот удачно использовал контратаки и дважды был близок к голу.

Но счет открыли все равно гости, Гордону не составило труда добить мяч в пустые ворота. Затем англичанин отличился еще раз, но уже из офсайда.

Со стартом второго тайма Гордон все же оформил дубль и почти сразу Адейеми сделал счет уже комфортным для своей команды. А затем Жезус довел его до разгромного.

Сабах лишь после четвертого пропущенного мяча наконец сумел забить гол, и в итоге мяч Микельса стал голом престижа для азербайджанской команды.

Статистика матча Сабах - Барселона пятого тура Лиги чемпионов

Сабах - Барселона 1:4

Голы: Микельс, 63 - Гордон, 31, 51, Адейеми, 55, Жезус, 60

Ожидаемые голы (xG): 1.19 - 4.06

Владение мячом: 28% - 72%

Удары: 8 - 25

Удары в створ: 3 - 14

Угловые: 4 - 6

Фолы: 9 - 8

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