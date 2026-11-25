ФИА уличила две команды, нарушивашие правила в сезоне-2025.

По итогам аудита расходов среди команд и мотористов стало известно, что девять из одиннадцати команд и все производители не нарушали правила.

Альпин, как оказалось, допустил ряд процедурных нарушений, которые были отмечены аудиторами. А вот у Уильямс теперь проблемы.

Аудит обнаружил, что команда превысила допустимый лимит бюджета на почти миллион долларов. Команда уже признала вину и заключила с ФИА "соглашение о признании нарушения".

Команда будет оштрафована финансово, а также в течение следующих 12 месяцев ее работа в аэротрубе и в области гидродинамики будет сокращена.

Ранее также сообщалось, что известный автоконцерн сократит свое присутствие в мировых чемпионатах.

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