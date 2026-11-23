Один из крупнейших автоконцернов объявил о сокращении гоночных программ
Нидерландский автоконцерн Стеллантис объявил о сокращении гоночных программ.
Главной причиной крупного сокращения компания назвала свой план по сокращению и распределению расходов.
Под нож попали пока только три проекта концерна.
Пежо немедленно сворачивает проект нового гиперкара для WEC и покидает чемпионат.
Также изменения коснулись и Формулы-Е. Ситроен и Опель также покинут чемпионат после следующего сезона. При чем для второй компании этот сезон станет первым и последним.
Что касается NASCAR, где Стеллантис представлена Лянчей и Доджем, то там не будет никаких изменений. Лянча - клиентская команда, а Додж базируется в США, где не предвидится никаких изменений.
Ранее также сообщалось, что Марк Маркес выиграл восьмой титул чемпиона мира.
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