Гонщик Дукати Марк Маркес досрочно стал чемпионом мира MotoGP 2026 года.

Для 33-летнего испанца титул стал вторым подряд и восьмым в чемпионате. Однако всего у него десять титулов, включая победы в сериях 125cc и Moto2.

Благодаря последней победе Маркес побил рекорд Валентино Росси (7 титулов) и сравнялся с Джакомо Агостини.

По общему же количеству титулов лидерами так и остаются Агостини (15) и Ньето (13), зато Маркес вышел на чистое третье место, опередив все того же Росси.

Напомним, что в Формуле-1 состоялся Гран-при Лас-Вегас..

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