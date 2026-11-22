NAVI стала чемпионом мира по Brawl Stars
Гранд-финал чемпионата мира состоялся 22 ноября в Токио. Противостояние прошло в формате Best of 7 и завершилось триумфом NAVI, завоевавшей главный трофей сезона.
На пути к финалу украинская организация сначала победила FUT со счетом 3:2 в четвертьфинале верхней сетки, а затем обыграла HMBLE (3:1) и Team Elektros (3:1). NAVI дважды встретилась с FUT на турнире и оба раза оказалась сильнее.
Чемпионский состав NAVI представили:
- Лукас GeRo Герек (Łukasz Gerek).
- Эдвард Enraged Стоу (Edward Stowe).
- Дамиан Nowy297 Новаковский (Damian Nowakowski).
Для GeRo и Nowy297 это уже второй титул чемпионов мира в карьере, тогда как Enraged впервые поднял над головой главный трофей соревнований.
За победу на Brawl Stars World Finals 2026 NAVI получила 450 тысяч долларов призовых. FUT Esports за второе место заработала $200 тысяч, а Team Elektros, занявшая третью строчку, — $100 тысяч.
NAVI завершила сезон в статусе сильнейшей команды мира по Brawl Stars.
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