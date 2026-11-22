НХЛ: Каролина разгромила Эдмонтон, Сент-Луис забросил девять шайб Нью-Джерси, победы Бостона и Флориды
В ночь на субботу, 22 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого прошли 14 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 21 ноября
Каролина – Эдмонтон – 7:4 (0:2, 5:2, 2:0)
- 0:1 – 10 Майклс (Ши, Леви)
- 0:2 – 18 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар)
- 1:2 – 21 Уокер (Станковен)
- 1:3 – 24 Жозеф
- 2:3 – 29 Четфилд (Мартинук, Стаал)
- 3:3 – 31 Холл (Гостисбеер, Станковен)
- 4:3 – 32 Свечников (Блейк, Ахо)
- 4:4 – 36 Подколзин (Драйзайтль, Макдэвид)
- 5:4 – 39 Ахо (Элерс, Гостисбеер)
- 6:4 – 48 Свечников (Каррье, Ахо)
- 7:4 – 57 Никишин (Янковски, Холл)
Калгари – Чикаго – 3:4 (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)
- 1:0 – 10 Строум (Парек, Гридин)
- 1:1 – 22 Канцеров (Кейн)
- 1:2 – 24 Донато (Бертуччи, Ринзел)
- 1:3 – 25 Кейн (Ринзел, Назар)
- 2:3 – 32 Кастаня (Баклунд, Цыплаков)
- 3:3 – 41 Шарангович (Строум, Немец)
- 3:4 – 64 Ринзел (Кейн, Канцеров)
Флорида – Баффало – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
- 1:0 – 3 Беннетт (Вилманис, Гудас)
- 1:1 – 9 Кулик (Бенсон, Томпсон)
- 1:2 – 25 Куинн (Зеллвегер, Метса)
- 2:2 – 25 Беннетт (Луостаринен)
- 3:2 – 40 Беннетт (Джонс, Райнхарт)
- 3:3 – 48 Томпсон (Самуэльссон)
- 4:3 – 56 Вилманис (Беннетт, Джонс)
Нэшвилл – Питтсбург – 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
- 0:1 – 3 Жирар (Новак, Кросби)
- 0:2 – 16 Кузьменко (Чинахов, Киндел)
- 1:2 – 17 Маршессо (Шей, Пербикс)
- 2:2 – 22 Форсберг (Хейг, Страбл)
- 3:2 – 26 Шефер (Маршессо, Шей)
- 3:3 – 33 Лапьер (Макгроарти, Корчак)
- 4:3 – 43 Страбл (Стэмкос, О'Райли)
Бостон – Вашингтон – 7:5 (1:2, 4:2, 2:1)
- 0:1 – 8 Вилсон (Рой, Дженнер)
- 1:1 – 12 Линдхольм (Пастрняк, Макевой)
- 1:2 – 15 Так
- 2:2 – 22 Пастрняк (Хики, Линдхольм)
- 3:2 – 26 Жанно (Макевой, Курали)
- 4:2 – 28 Линдхольм (Хики, Сваймен)
- 4:3 – 30 Дюбуа (Протас, Леонард)
- 4:4 – 34 Строум (Сент-Ивени, Чикран)
- 5:4 – 38 Линдхольм (Клифтон, Хики)
- 6:4 – 44 Линдхольм (Пастрняк, Макевой)
- 6:5 – 55 Чикран (Строум, Овечкин)
- 7:5 – 58 Минтен (Хуснутдинов)
Торонто – Коламбус – 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
- 1:0 – 18 Мэттьюс (Таварес, Реддиш)
- 1:1 – 19 Сиверсон (Джонсон, Беллуз)
- 2:1 – 19 Маккейб (Рословик, Стечер)
- 3:1 – 25 Блюгер (Мермис, Нюландер)
- 3:2 – 35 Фантилии (Найс, Веренски)
- 3:3 – 55 Найс
- 3:4 – 56 Веренски (Фантилии)
Монреаль – Филадельфия – 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
- 0:1 – 10 Дворак (Йорк, Конекни)
- 1:1 – 10 Капанен (Джекай, Берард)
- 1:2 – 23 Барки (Типпет)
- 1:3 – 27 Ристолайнен (Барки, Типпет)
- 2:3 – 44 Болдюк (Ньюхук, Дак)
- 3:3 – 45 Бек (Эванс)
- 3:4 – 59 Кейтс (Кутюрье, Мичков)
Оттава – Лос-Анджелес – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
- 0:1 – 4 Зукарелло (Даути)
- 1:1 – 39 Казинс (Спенс, Сэндерсон)
- 2:1 – 40 Штюцле (Козенс, Зеттерлунд)
- 3:1 – 45 Холлидей (Штюцле, Сэндерсон)
- 4:1 – 47 Штюцле (Козенс)
- 4:2 – 50 Байфилд (Фиала)
Детройт – Айлендерс – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
- 1:0 – 8 Финни (Каспер, Юханссон)
- 1:1 – 29 Палат (Хаттон)
- 1:2 – 43 Хольмстрем (Макчелли, Шефер)
- 1:3 – 53 Палат (Сизикас, Шефер)
- 2:3 – 53 ДеБринкет (Йоханссон)
Сент-Луис – Нью-Джерси – 9:6 (4:3, 3:1, 2:2)
- 1:0 – 1 Карло (Нейборс, Томас)
- 2:0 – 2 Снаггеруд (Броберг, Нейборс)
- 3:0 – 5 Томас (Нейборс, Броберг)
- 3:1 – 8 Боквист (Хаминахо, Пиши)
- 4:1 – 9 Броберг (Холлоуэй, Майлу)
- 4:2 – 17 Майер (Пиши, Хьюз)
- 4:3 – 18 Хьюз (Хьюз, Хишир)
- 5:3 – 23 Бучневич (Карло)
- 5:4 – 24 Браун (Родригес, Ломбарди)
- 6:4 – 27 Майлу (Нейборс, Беррон)
- 7:4 – 28 Мактавиш (Нейборс, Томас)
- 8:4 – 41 Берггрен (Каскимяки, Майлу)
- 8:5 – 43 Родригес (Зигенталер, Ломбарди)
- 8:6 – 56 Чисхольм (Глесс, Боквист)
- 9:6 – 57 Берггрен (Парайко)
Виннипег – Вегас – 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
- 1:0 – 0 Лаури (Саломонссон, Баррон)
- 1:1 – 8 Хауден (Айкел)
- 1:2 – 9 Марнер (Коннелли)
- 2:2 – 18 Бьорк (Баррон, Семберг)
- 2:3 – 29 Гертл (Стоун, Айкел)
- 3:3 – 34 Шайфли (Коннор, Моррисси)
- 4:3 – 44 Коннор (Пионк)
- 4:4 – 56 Барбашев (Гертл, Хауден)
Юта – Анахайм – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
- 0:1 – 6 Карлссон (Готье)
- 1:1 – 13 Трочек
- 2:1 – 28 Пик (Кули, Бут)
- 3:1 – 58 Кули
- 3:2 – 59 Мур
Ванкувер – Миннесота – 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
- 0:1 – 28 Болди (Капризов, Шпачек)
- 1:1 – 33 Росси (Гронек, Бесер)
- 1:2 – 34 Сперджен (Капризов, Болди)
- 2:2 – 40 Буим (Бесер)
- 2:3 – 58 Фолиньо (Фолиньо, Хартман)
- 3:3 – 58 Росси (Бесер, Хитил)
Сан-Хосе – Сиэтл – 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)
- 0:1 – 5 Какко (Эванс, Вуд)
- 1:1 – 6 Миса (Орлов)
- 2:1 – 10 Аллан (Стенберг)
- 3:1 – 16 Селебрини (Орлов)
- 4:1 – 27 Стенберг (Орлов, Селебрини)
- 4:2 – 31 Бенирс (Самоскевич, Какко)
- 4:3 – 36 Винтертон (Меленсон, Монтур)
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