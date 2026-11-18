НХЛ: Чикаго обыграл Торонто, Даллас вырвал победу у Вегаса
Предлагаем вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на среду, 18 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого было сыграно 11 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 17 ноября
Бостон – Лос-Анджелес – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
- 0:1 – 15 Цуккарелло (Густафссон, Кларк)
- 0:2 – 36 Ли (Лоутон)
- 0:3 – 56 Густафссон (Кюмпер)
Флорида – Эдмонтон – 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)
- 0:1 – 9 Капанен (Экхольм, Подколзин)
- 0:2 – 16 Макдэвид (Хайман, Бушар)
- 0:3 – 28 Подколзин (Капанен, Драйзайтль)
- 0:4 – 34 Подколзин (Драйзайтль, Макдэвид)
- 1:4 – 53 Ткачак (Беннетт, Ткачак)
- 2:4 – 56 Ткачак (Верхеге)
- 2:5 – 59 Драйзайтль (Дикинсон, Капанен)
Айлендерс – Коламбус – 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
- 1:0 – 19 Дюклер (Барзел, ДеАнджело)
- 2:0 – 21 Шефер
- 2:1 – 41 Веренски (Джонсон, Беллуз)
- 3:1 – 47 Шефер (Пулок, Дюклер)
- 4:1 – 51 ДеАнджело (Барзел, Макчелли)
- 5:1 – 56 Шефер (Хольмстрем, Хорват)
Филадельфия – Баффало – 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
- 0:1 – 0 Самуэльссон (Далин, Доан)
- 1:1 – 26 Дрисдейл (Мичков, Кейтс)
- 1:2 – 30 Томпсон (Бенсон, Козак)
- 2:2 – 34 Типпет (Дрисдейл, Кнубле)
- 3:2 – 40 Сенхайм (Дворак, Барки)
- 3:3 – 44 Кулик (Томпсон)
- 4:3 – 45 Дворак (Силер, Мичков)
Виннипег – Оттава – 1:2 (0:0, 1:2)
- 0:1 – 23 Батерсон (Холлидей, Штюцле)
- 0:2 – 24 Буше (Шабо)
- 1:2 – 29 Бьорк (Лаури)
Тампа-Бэй – Вашингтон – 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
- 1:0 – 2 О'Рейлли (Виел, Пойнт)
- 2:0 – 10 Д'Асту (Карлсон, МакДона)
- 3:0 – 13 Генцел (Кучеров, Карлсон)
- 3:1 – 16 Так (Протас, Рой)
- 4:1 – 31 Генцел (Карлсон, Кучеров)
- 4:2 – 44 Леонард (Вилсон)
- 5:2 – 57 Сирелли
Чикаго – Торонто – 6:3 (0:1, 3:1, 3:1)
- 0:1 – 3 Коуэн (Мэттьюс, Рословик)
- 1:1 – 33 Назар (Ринзел)
- 2:1 – 37 Назар (Смит, Коул)
- 2:2 – 38 Блюгер (Реддиш)
- 3:2 – 38 Бедард (Бертуцци, Власик)
- 4:2 – 49 Бертуцци (Ринзел, Кейн)
- 4:3 – 51 Таварес (Макенна)
- 5:3 – 51 Мур (Ринзел, Кайзер)
- 6:3 – 52 Бертуцци (Фронделль)
Сент-Луис – Анахайм – 8:6 (2:1, 2:2, 3:3)
- 1:0 – 2 Берггрен (Беррон)
- 1:1 – 11 Киллорн (Ваш)
- 2:1 – 19 Макмайкл (Майлу, Холлоуэй)
- 2:2 – 21 Готье (Гранлунд, Колфилд)
- 3:2 – 31 Томас (Беррон, Снаггеруд)
- 4:2 – 33 Дворский (Зутер, Фаулер)
- 4:3 – 36 Готье (Карлссон, Лакомб)
- 5:3 – 45 Нейборс (Томас)
- 6:3 – 46 Броберг (Берггрен, Майлу)
- 7:3 – 48 Майлу (Томас, Нейборс)
- 7:4 – 54 Мур
- 7:5 – 58 Гранлунд (Готье, Лакомб)
- 7:6 – 59 Готье (Терри, Лакомб)
- 8:6 – 59 Бучневич
Миннесота – Нэшвилл – 7:3 (4:0, 3:3, 0:0)
- 1:0 – 4 Фейбер (Эрикссон Эк, Капризов)
- 2:0 – 8 Коулман (Сперджен, Хьюз)
- 3:0 – 17 Шабанов (Сперджен, Тренин)
- 4:0 – 18 Болди (Хьюз, Эрикссон Эк)
- 5:0 – 20 Болди (Капризов, Эрикссон Эк)
- 5:1 – 21 Хейг (Стэмкос)
- 6:1 – 22 Фолиньо (Фолиньо)
- 6:2 – 27 Маршессо (Керфут, Шефер)
- 6:3 – 38 Форсберг (Хейг)
- 7:3 – 39 Эрикссон Эк (Болди, Капризов)
Вегас – Даллас – 3:4 (0:0, 1:0, 2:3, 0:1)
- 1:0 – 20 Карлссон (Коннелли, Лозон)
- 2:0 – 50 Карлссон (Коннелли)
- 2:1 – 50 Лундквист (Рантанен, Хинтц)
- 3:1 – 52 Хауден (Айкел, Макнабб)
- 3:2 – 58 Джонстон (Хинц, Рантанен)
- 3:3 – 59 Рантанен (Робертсон, Сегин)
- 3:4 – 63 Хейсканен (Рантанен, Робертсон)
Сан-Хосе – Калгари – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
- 1:0 – 3 Годетт (Марчмент, Миса)
- 1:1 – 5 Коронато (Фараби, Баклунд)
- 1:2 – 19 Поспишил (Кузнецов, Парек)
- 1:3 – 21 Немец (Клапка, Строум)
- 1:4 – 44 Кастанья (Суниеев, Цыплаков)
- 2:4 – 55 Марчмент (Тоффоли, Смит)
- 2:5 – 59 Кастанья (Поспишил, Строум)
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