Во вторник, 17 ноября, Украина и Грузия встречались в последнем туре группового этапа Лиги наций.

Украинцы начали очень активно, и уже на второй минуте Даниил Сикан открыл счет.

Форвард Андерлехта подхватил мяч перед штрафной и отправил его точно в дальний угол ворот Мамардашвили. Украинцы еще попробовали надавить, но не сумели забить больше, а затем отдали преимущество сопернику.

Вся середина игры осталась за грузинами, однако Ризнык выдал ряд шикарных сейвов и сохранил ворота сухими. Концовку матча ударно провела уже Украина, и пришлось вступить в игру Мамардашвили. По итогу матч так и завершился минимальным счетом.

Украина - Грузия: видео голов и лучших моментов матча

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