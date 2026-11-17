Париж 13 Атлетико официально представил нового нападающего.

Им стал 36-летний Виссам Бен-Йеддер.

Напомним, что бывшего форварда Монако и Севильи были предъявлены обвинения в изнасиловании.

Однако в феврале этого года апелляционный суд полностью оправдал игрока. Однако карьера форварда уже была разрушена.

Париж 13 Атлетико выступает в третьей французской лиге. После 12 туров команда занимает 10-ю строчку в таблице, отставая от лидера на 11 очков.

Ранее сообщалось, что другой французский форвард стал новичком сезона

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