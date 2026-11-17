Хавбек Арсенала Деклан Райс останется в клубе, пишет The Athletic.

По информации издания, английский футболист согласился подписать новый контракт.

Райс станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, подписав новое пятилетнее соглашение.

Текущий контракт хавбека истекал бы летом 2028 года. "Канониры" решили не затягивать и продлить футболиста, проведшего за них уже 173 матча.

Ранее также сообщалось, что эксфорвард Манчестер Юнайтед завершил международную карьеру.

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