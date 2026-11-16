Звездная украинская теннисистка объявила об окончании карьеры

Украинская теннисистка Леся Цуренко объявила об окончании профессиональной карьеры.

Об этом 37-летняя спортсменка рассказала в своих социальных сетях.

Напомним, что в последний раз Цуренко выходила на корт еще в 2024 году, а затем, проиграв дело против тогдашнего CEO WTA Стива Саймона, украинка, по собственному признанию, засомневалась в своей любви к теннису.

Тогда Цуренко подала иск против WTA за их допуск и оправдание участия росийских и белоруских спортсменок.

После двух лет вне большого спорта украинка поняла, что готова окончательно попрощаться с теннисом и вернуться к обычной жизни.

За свою карьеру Леся Цуренко четырежды ставала чемпионкой турниров WTA. Ее лучшими достижениями стали 23-я строчка рейтинга, а также четвертьфинал US Open, и четвертые раунды Уимблдона и Ролан Гарроса.

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