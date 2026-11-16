iSport.ua
Русский Українська

Звездная украинская теннисистка объявила об окончании карьеры

Леся Цуренко покинула корт.
Сегодня, 18:09       Автор: Андрей Безуглый
Леся Цуренко / Getty Images
Леся Цуренко / Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко объявила об окончании профессиональной карьеры.

Об этом 37-летняя спортсменка рассказала в своих социальных сетях.

Напомним, что в последний раз Цуренко выходила на корт еще в 2024 году, а затем, проиграв дело против тогдашнего CEO WTA Стива Саймона, украинка, по собственному признанию, засомневалась в своей любви к теннису.

Тогда Цуренко подала иск против WTA за их допуск и оправдание участия росийских и белоруских спортсменок.

После двух лет вне большого спорта украинка поняла, что готова окончательно попрощаться с теннисом и вернуться к обычной жизни.

За свою карьеру Леся Цуренко четырежды ставала чемпионкой турниров WTA. Ее лучшими достижениями стали 23-я строчка рейтинга, а также четвертьфинал US Open, и четвертые раунды Уимблдона и Ролан Гарроса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украина - Грузия: онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры Украина - Грузия: онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Джервонта анонсировал свой бой против Камбососа Джервонта анонсировал свой бой против Камбососа
"Спасибо за блестящий сезон": Клуб УПЛ обратился к Свитолиной после Итогового турнира WTA "Спасибо за блестящий сезон": Клуб УПЛ обратился к Свитолиной после Итогового турнира WTA

Видео

Украина - Грузия: онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры
Украина - Грузия: онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут заключительный поединок в группе Лиги наций против Грузии
просмотров
Футбол сегодня: Германия - Нидерланды и другие матчи Лиги наций
просмотров
НБА: Лейкерс без Дончича обыграли Детройт, Майами одолели Сакраменто
просмотров
Легенда Реала возглавил клуб из Сегунды
просмотров

Последние новости

Теннис18:09
Звездная украинская теннисистка объявила об окончании карьеры
Лига наций16:00
Украина - Грузия: онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры
Бокс15:40
Бокс: расписание боев
Бокс15:28
Джервонта анонсировал свой бой против Камбососа
Теннис14:33
"Спасибо за блестящий сезон": Клуб УПЛ обратился к Свитолиной после Итогового турнира WTA
Украина13:50
Полесье распрощалось со скандальным африканским легионером
Европа12:45
Ромелу Лукаку объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
Украина12:00
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут заключительный поединок в группе Лиги наций против Грузии
Европа11:48
Довбик входит в сферу интересов клубов Ла Лиги и Серии А
НБА10:55
НБА: Юта с Михайлюком проиграла Сан-Антонио, Бостон разгромил Даллас, победы Лейкерс и Нью-Йорка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK