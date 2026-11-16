НБА: Юта с Михайлюком проиграла Сан-Антонио, Бостон разгромил Даллас, победы Лейкерс и Нью-Йорка
В ночь на понедельник, 16 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 15 ноября
Филадельфия – Индиана 131:124 (29:35, 29:22, 39:30, 34:37)
Филадельфия: Браун (31 + 5 потерь), Макси (27 + 6 передач), Джеймс (15 + 7 подборов + 11 передач), Эджкомб (11 + 6 передач), Уокер (11 + 7 подборов) – старт; Саймонс (12), Уэйд (12 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (9), Файлон (3), Фалл (0).
Индиана: Сиакам (31), Убре (16), Джексон (15 + 8 передач), Несмит (12), Зубац (8) – старт; Макконнелл (12), Хафф (11), Слоусон (8), Топпин (5), Нэнс (4), Уокер (2), Браун (0).
Финикс – Лейкерс 123:131 (24:33, 30:31, 26:40, 43:27)
Финикс: Букер (17 + 7 передач), Бриджес (14), Грин (9), Игодаро (4), Брукс (1) – старт; Гиллеспи (26), Кеннард (18), Гудвин (14 + 7 подборов + 6 передач), Пит (10), Малуач (7), Данн (3).
Лейкерс: Дончич (43 + 9 передач), Граймс (22), Кесслер (14 + 12 подборов), Ларэвиа (12), Тайбулл (12 + 8 подборов) – старт; Секстон (16), З. Уильямс (6), Мамукелашвили (4), Вандербилт (2).
Клипперс – Шарлотт 113:105 (22:21, 29:31, 33:31, 29:22)
Клипперс: Гарлэнд (27 + 7 передач + 6 потерь), Д. Джонс (13), Данн (7), Б. Лопес (7 + 8 передач), Хатимура (4) – старт; Струс (14), Джексон (13), Дик (12), Уоглер (12), Миллер (2), Сэндерс (2).
Шарлотт: Уайт (21), Рид (17), Диабате (12 + 12 подборов), Миллер (5), Джеймс (3 + 8 подборов) – старт; Андерсон (16), Аллен (12), Г. Уильямс (11), Колкбреннер (5), О'Нил (3), Макнили (0), Салон (0).
Юта – Сан-Антонио 102:110 (33:31, 22:27, 26:23, 21:29)
Юта: Бамба (26), Питерсон (17), Джордж (13 + 8 передач), Бэйли (7 + 8 подборов), Грин (6) – старт; Сенсабо (14 + 7 подборов), Окоги (7), Михайлюк (6), Брэдли (6).
Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 21 минуту. За это время он набрал шесть очков (2/3 трехочковых), отдал три передачи и совершил два подбора при одной потере. Его показатель "плюс-минус" составил +15, что стало лучшим результатом в составе Юты.
Сан-Антонио: Харпер (31 + 9 подборов), Вембаньяма (26 + 10 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), Касл (20 + 9 передач), Васселл (6), Шэмпени (4) – старт; К. Джонсон (11 + 10 подборов), Маклафлин (10), Корнет (2), Брайант (0), Барнс (0).
Бостон – Даллас 131:94 (42:9, 25:28, 37:34, 27:23)
Бостон: Тейтум (32 + 6 передач), Уайт (16), Уолш (11), Кета (8), Джордж (7 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Шайерман (12), Притчард (10 + 6 передач), Харпер (10), Гонсалес (9), Хаузер (8), Сенак (6), Гарза (2), Картер (0), Робинсон (0 + 7 подборов).
Даллас: Флэгг (17), Маршалл (13), Калеб Мартин (12), Вашингтон (8), Гэффорд (3) – старт; Рисаше (18), Клэйтон (13), Сассер (5), Джонсон (2), Лавал (2), Сиссе (1), Ховард (0).
Торонто – Нью-Йорк 108:112 OT (17:23, 26:24, 31:20, 21:28, 13:17)
Торонто: Барнс (30 + 9 подборов), Куикли (17 + 6 передач), Барретт (14 + 6 передач + 5 потерь), Уолтер (7), Мюррэй-Бойлс (6 + 13 подборов) – старт; Шэд (19), Пелтль (11), Грэйвс (2), Мартин (2), Бэттл (0).
Нью-Йорк: Брансон (28 + 9 передач), Таунс (28 + 17 подборов), Ануноби (21 + 9 подборов), Бриджес (5 + 7 подборов), Харт (0) – старт; Шэмет (23), Макбрайд (3), Драммонд (2), Кларксон (2), Уайзмен (0), Колек (0 + 7 передач), Альварадо (0).
Вашингтон – Хьюстон 119:147 (31:36, 23:37, 34:46, 31:28)
Вашингтон: Сарр (25 + 9 подборов), Дибанца (16 + 7 подборов), Дэвис (14 + 8 подборов), Джордж (11), Янг (0 + 8 передач) – старт; Райли (14), Кэррингтон (11), Кулибали (9), Миддлтон (8), Гилл (5), Мэнн (4), Эйтон (2).
Хьюстон: Томпсон (26 + 7 подборов + 7 передач), Дюрант (25), Шенгюн (19 + 8 подборов + 8 передач), Смит (9), Адамс (6 + 7 подборов) – старт; Исон (25 + 7 подборов), Богданович (12), Шеппард (11 + 6 передач), Кроуфорд (4), Тэйт (4), Тшибве (4 + 9 подборов), Торнтон (2).
Милуоки – Атланта 106:113 (37:18, 16:37, 27:32, 26:26)
Милуоки: Кузма (14), Беррис (13 + 8 подборов), Тернер (8 + 7 подборов), Хирро (5 + 5 потерь), Симс (4) – старт; Якучионис (25), Трент (18), Уэйр (8 + 11 подборов), Хакес (6 + 5 потерь), Эмент (5), Грин (0).
Атланта: Александер-Уокер (20), Макколлум (20), Оконгву (16 + 11 подборов), Джонсон (14 + 11 подборов), Дэниэлс (9 + 10 подборов) – старт; Кисперт (14), Уиггинс (7), Деннис (6), Эджиофор (4), Дорт (3).
Сакраменто – Оклахома-Сити 103:125 (24:32, 26:30, 30:32, 23:31)
Сакраменто: Эйкафф (26 + 6 передач + 9 потерь), Монк (14 + 10 передач), Сабонис (11 + 13 подборов), Кардуэлл (10), Мюррэй (6) – старт; Плауден (13), Блэк (12 + 9 подборов), Шарп (9), Пламли (2), Карабан (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (37), Митчелл (14), Маккейн (12), К. Уильямс (10), Хартенштайн (3 + 11 подборов) – старт; Мара (16 + 13 подборов), Карузо (11), Клиффорд (9), Топич (8), Пиви (5), Стирц (0), Барнхайзер (0).
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