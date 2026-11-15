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Милан намерен заполучить таланта Реала

Эндрика посоветовал выкупил Кака.
Вчера, 22:35       Автор: Андрей Безуглый
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Милан готов выделить серьезные средства, чтобы заполучить Эндрика, пишет La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне бразилец все так же не получает достаточно игрового времени.

Сейчас на счету Эндрика всего 141 минута и два результативных действия.

Милан хочет воспользоваться этим, хотя и понимает, что сделка будет непростой. Потому "россонери" хотят взять игрока в аренду с опцией или даже обязательством выкупа за 60 млн и опцией обратного выкупа за 80 млн евро.

Источник утверждает, что владелец клуба Джерри Кардинале верит в талант Эндрика после советов Кака.

Ранее также сообщалось, что хавбек Барселоны получил очередное повреждение.

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