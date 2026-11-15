Мальдера установил антирекорд сборной Украины по итогам первых матчей
По итогам первых пяти официальных матчей во главе команды Мальдера продемонстрировал наихудший результат. Об этом сообщает Трибуна.
По подсчетам специалистов (при этом товарищеские мачти в рассчет не брали), лучший старт среди наставников национальной команды продемонстрировал Михаил Фоменко. В первых пяти официальных матчах под его руководством украинцы одержали четыре победы и один раз сыграли вничью, набрав 13 очков при разнице мячей 18:2.
Второе место занимает Олег Блохин с 11 очками (три победы и две ничьи, разница мячей — 9:3). По десять очков набрали Йожеф Сабо и Сергей Ребров. У первого было три победы, одна ничья и одно поражение, у второго — такой же баланс. Разница мячей составила соответственно 6:2 и 8:5.
По девять очков в первых пяти матчах набрали Леонид Буряк, Александр Петраков и Анатолий Коньков. В активе Буряка и Петракова по две победы и три ничьи, тогда как Коньков одержал три победы, но дважды проиграл.
Андрей Шевченко, Алексей Михайличенко и Валерий Лобановский набрали по восемь очков. У каждого из них было по две победы, две ничьи и одно поражение.
Худший показатель теперь принадлежит Андреа Мальдере. Итальянский тренер набрал всего четыре очка за пять официальных матчей: одна победа, одна ничья и три поражения. Разница забитых и пропущенных мячей — 2:6.
Напомним, Украина попала в третью корзину перед жеребьевкой отбора Евро-2028.
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