Мальдера установил антирекорд сборной Украины по итогам первых матчей

Сборная Украины под руководством Андреа Мальдеры продолжает серию неудач. Поражение от Северной Ирландии в пятом туре Лиги наций (0:1) стало для национальной команды третьим подряд.

По итогам первых пяти официальных матчей во главе команды Мальдера продемонстрировал наихудший результат. Об этом сообщает Трибуна.

По подсчетам специалистов (при этом товарищеские мачти в рассчет не брали), лучший старт среди наставников национальной команды продемонстрировал Михаил Фоменко. В первых пяти официальных матчах под его руководством украинцы одержали четыре победы и один раз сыграли вничью, набрав 13 очков при разнице мячей 18:2.

Второе место занимает Олег Блохин с 11 очками (три победы и две ничьи, разница мячей — 9:3). По десять очков набрали Йожеф Сабо и Сергей Ребров. У первого было три победы, одна ничья и одно поражение, у второго — такой же баланс. Разница мячей составила соответственно 6:2 и 8:5.

По девять очков в первых пяти матчах набрали Леонид Буряк, Александр Петраков и Анатолий Коньков. В активе Буряка и Петракова по две победы и три ничьи, тогда как Коньков одержал три победы, но дважды проиграл.

Андрей Шевченко, Алексей Михайличенко и Валерий Лобановский набрали по восемь очков. У каждого из них было по две победы, две ничьи и одно поражение.

Худший показатель теперь принадлежит Андреа Мальдере. Итальянский тренер набрал всего четыре очка за пять официальных матчей: одна победа, одна ничья и три поражения. Разница забитых и пропущенных мячей — 2:6.

Напомним, Украина попала в третью корзину перед жеребьевкой отбора Евро-2028.

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