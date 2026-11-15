Желизко отказался от вызова Мальдеры в сборную Украины
По информации ТаТоТаке, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера планировал пригласить 25-летнего опорного полузащитника на сбор в конце мая – начале июня. Однако во время личного разговора футболист сообщил, что на этот период у него уже запланирован отпуск и он хотел бы использовать это время для отдыха после напряженного сезона.
Еще одной возможной причиной отказа могли стать личные обстоятельства. По информации источника, отец Желизко защищал Украину во время войны, участвовал в боевых действиях и получил ранение.
Футболист выступал за юношеские и молодежные сборные Украины разных возрастных категорий – от U-17 до U-23. Всего на его счету 43 матча за национальные команды. В составе сборной U-21 он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2023 года.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что Желизко вместе с семьей получил гражданство Польши. Об этом сообщило Поморское воеводство.
25-летний хавбек выступал за гданьскую Лехию с 2023 по 2026 год, после чего перешел в болгарский Лудогорец.
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