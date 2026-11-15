Желизко отказался от вызова Мальдеры в сборную Украины

Полузащитник болгарского Лудогорца Иван Желизко мог дебютировать за национальную сборную Украины еще весной 2026 года, однако отказался от приглашения.

По информации ТаТоТаке, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера планировал пригласить 25-летнего опорного полузащитника на сбор в конце мая – начале июня. Однако во время личного разговора футболист сообщил, что на этот период у него уже запланирован отпуск и он хотел бы использовать это время для отдыха после напряженного сезона.

Еще одной возможной причиной отказа могли стать личные обстоятельства. По информации источника, отец Желизко защищал Украину во время войны, участвовал в боевых действиях и получил ранение.

Футболист выступал за юношеские и молодежные сборные Украины разных возрастных категорий – от U-17 до U-23. Всего на его счету 43 матча за национальные команды. В составе сборной U-21 он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2023 года.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Желизко вместе с семьей получил гражданство Польши. Об этом сообщило Поморское воеводство.

25-летний хавбек выступал за гданьскую Лехию с 2023 по 2026 год, после чего перешел в болгарский Лудогорец.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!