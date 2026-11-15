iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Желизко отказался от вызова Мальдеры в сборную Украины

Полузащитник болгарского Лудогорца Иван Желизко мог дебютировать за национальную сборную Украины еще весной 2026 года, однако отказался от приглашения.
Сегодня, 13:16       Автор: Сергей Носенко
Иван Желизко / Getty Images
Иван Желизко / Getty Images

По информации ТаТоТаке, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера планировал пригласить 25-летнего опорного полузащитника на сбор в конце мая – начале июня. Однако во время личного разговора футболист сообщил, что на этот период у него уже запланирован отпуск и он хотел бы использовать это время для отдыха после напряженного сезона.

Еще одной возможной причиной отказа могли стать личные обстоятельства. По информации источника, отец Желизко защищал Украину во время войны, участвовал в боевых действиях и получил ранение.

Футболист выступал за юношеские и молодежные сборные Украины разных возрастных категорий – от U-17 до U-23. Всего на его счету 43 матча за национальные команды. В составе сборной U-21 он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2023 года.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Желизко вместе с семьей получил гражданство Польши. Об этом сообщило Поморское воеводство.

25-летний хавбек выступал за гданьскую Лехию с 2023 по 2026 год, после чего перешел в болгарский Лудогорец.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андреа Мальдера

Статьи по теме

Украинки победили россиянок и забрали бронзу Украинки победили россиянок и забрали бронзу
Мальдера обратился к игрокам сборной Украины на Аллее памяти Мальдера обратился к игрокам сборной Украины на Аллее памяти
Северная Ирландия – Украина: что нужно знать? Северная Ирландия – Украина: что нужно знать?
Свитолина оценила шансы в финале WTA Finals против Андреевой Свитолина оценила шансы в финале WTA Finals против Андреевой

Видео

Свитолина уничтожила чемпионку Уимблдона
Свитолина уничтожила чемпионку Уимблдона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Испания – Англия, Франция – Турция, Бельгия – Италия
просмотров
УПЛ: Шахтер встретится с Динамо, ЛНЗ обыграл Зарю, ничья Буковины и Колоса
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Шахтером в Классическом в рамках УПЛ
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Динамо в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Лига наций13:16
Желизко отказался от вызова Мальдеры в сборную Украины
Теннис12:25
Свитолина оценила шансы в финале WTA Finals против Андреевой
Другое11:42
Украинки победили россиянок и забрали бронзу
НХЛ11:07
НХЛ: Миннесота разгромила Бостон, Нью-Джерси забросил семь шайб Вашингтону
НБА10:32
НБА: Кливленд и Майами одержали победы, Чикаго обыграл Миннесоту
Теннис09:41
Свитолина отреагировала на скандальное поведение Соболенко
Европа09:10
Украина попала в третью корзину перед жеребьевкой отбора Евро-2028
Европа08:40
Футбол сегодня: матчи Испания – Англия, Франция – Турция, Бельгия – Италия
Теннис08:14
Свитолина уничтожила чемпионку Уимблдона
Лига наций00:05
Португалия разгромно проиграла в первом матче без Роналду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK