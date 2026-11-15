Украина попала в третью корзину перед жеребьевкой отбора Евро-2028

На положение команды повлияло поражение от Северной Ирландии в пятом туре Лиги наций.

После проигрыша со счетом 0:1 команда Андреа Мальдеры потеряла шансы завершить групповой этап Лиги наций на первом или втором месте. Такой результат позволил бы украинцам претендовать на попадание в число восьми лучших сборных дивизиона В и, соответственно, оказаться во второй корзине.

Однако сине-желтые уже гарантированно не поднимутся выше третьей строчки в своей группе. В результате Украина оказалась среди восьми команд дивизиона В, которые будут представлены в третьей корзине при жеребьевке квалификации Евро-2028.

Согласно предварительному распределению, украинская сборная встретится с представителями первой, второй и четвертой корзин. Также возможен матч с командой из пятой корзины — это будет зависеть от того, будет ли отборочная группа состоять из четырех или пяти сборных.

При этом Украина не сможет получить в соперники команды из своей корзины. Среди сборных, уже гарантировавших себе место в третьей корзине, — Польша, Румыния, Грузия, Израиль, Черногория, Северная Македония и Словакия.

Предварительное распределение корзин на жеребьевке Евро-2028

Первая корзина: Бельгия, Дания, Англия, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания.

Бельгия, Дания, Англия, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания. Вторая корзина: Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Северная Ирландия, Сербия, Швеция, Швейцария, Турция, Уэльс.

Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Северная Ирландия, Сербия, Швеция, Швейцария, Турция, Уэльс. Третья корзина: Грузия, Израиль, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Словакия, Украина.

Грузия, Израиль, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Словакия, Украина. Четвертая корзина: Армения, Болгария, Кипр, Фарерские острова, Финляндия, Казахстан, Латвия, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.

Армения, Болгария, Кипр, Фарерские острова, Финляндия, Казахстан, Латвия, Люксембург, Молдова, Сан-Марино. Пятая корзина: Андорра, Азербайджан, Гибралтар, Лихтенштейн, Литва, Мальта.

Распределение еще может измениться после завершения всех матчей Лиги наций. В частности, Косово, Ирландия, Шотландия и Словения могут оказаться во второй или третьей корзине. Албания, Беларусь, Эстония и Исландия претендуют на места в третьей или четвертой.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2028 запланирована на 6 декабря 2026 года. Церемония пройдет в Белфасте.

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