Ярмоленко может пропустить ноябрьские матчи сборной Украины

Вместо опытного вингера к национальной команде может присоединиться Геннадий Синчук.

По информации журналиста и инсайдера Игоря Бурбаса, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера не планирует включать Ярмоленко в заявку на ноябрьские поединки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале Burbuzz.

Как утверждает источник, вместо футболиста киевского Динамо тренерский штаб намерен пригласить Геннадия Синчука. Молодой украинский вингер выступает за канадский Монреаль, представляющий MLS.

Напомним, недавно Ярмоленко установил историческое достижение в украинском футболе. В матче 11-го тура УПЛ против Кривбасса (2:0) опытный футболист реализовал пенальти и забил свой 125-й гол в чемпионатах Украины.

В ноябре сборную Украины ожидают два заключительных поединка группового этапа Лиги наций. 14 ноября команда Андреа Мальдеры сыграет на выезде с Северной Ирландией, а 17 ноября встретится с Грузией.

После четырех туров украинцы набрали четыре очка и занимают третье место в группе B2, уступая Венгрии и Северной Ирландии. Чтобы улучшить свое турнирное положение, команде необходимо успешно провести заключительные матчи.

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