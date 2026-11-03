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Баскетбол

Катерина Коваль дебютировала за Бейлор в NCAA, набрав 14 очков

Украинская баскетболистка Катерина Коваль успешно дебютировала за Бейлор Беарз в новом сезоне американской студенческой баскетбольной лиги NCAA.
Сегодня, 15:02       Автор: Сергей Носенко
Катерина Коваль / ФБУ
Катерина Коваль / ФБУ

В первом матче сезона-2026/27 команда украинской центровой уверенно обыграла Фейрли Дикинсон Найтс со счетом 87:66. Встреча состоялась 2 ноября в Уэйко, штат Техас.

Коваль вышла в стартовом составе и провела на площадке 21 минуту. За это время украинка набрала 14 очков, реализовав 6 из 7 двухочковых бросков и 2 из 3 штрафных. Также на ее счету 8 подборов, 3 передачи и 4 блок-шота при одной потере мяча.

Напомним, Коваль сменила команду NCAA в сентябре на фоне скандала, связанного с подписанием российской баскетболистки Анны Минаевой университетом штата Луизиана (LSU), за который украинка выступала в прошлом сезоне.

Коваль заявила, что узнала о решении LSU поставить в состав российскую баскетболистку после закрытия трансферного окна. Это поставило ее в сложную личную ситуацию.

В итоге NCAA удовлетворила специальное ходатайство Коваль и разрешила ей сменить команду вне установленного трансферного окна. Благодаря этому украинка смогла продолжить выступления в студенческом баскетболе без пропуска сезона.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Екатерина Коваль

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