Сын Роналду впервые вызван в сборную Португалии U-17
Главный тренер португальской юношеской сборной Филипе Рамуш включил молодого футболиста в список из 23 игроков. Ранее Криштиану-младший выступал за сборные Португалии U-15 и U-16, однако на уровне U-17 вызван впервые.
На счету сына знаменитого форварда 13 матчей за юношеские сборные страны и пять забитых мячей. В частности, за команду U-15 он провёл четыре встречи, в которых отличился дважды, а за U-16 сыграл девять матчей и забил три гола.
Сейчас Криштиану-младший выступает за молодёжную команду саудовского «Аль-Насра». В нынешнем сезоне он забил три мяча в семи матчах.
В рамках первого раунда квалификации чемпионата Европы Португалия проведёт три встречи:
- 11 ноября — Португалия — Андорра.
- 14 ноября — Португалия — Болгария.
- 17 ноября — Португалия — Сербия.
Все три матча пройдут в Португалии. Чтобы выйти во второй раунд квалификации, команде необходимо занять одно из двух первых мест в группе.
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