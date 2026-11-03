Сын Роналду впервые вызван в сборную Португалии U-17

16-летний Криштиану Роналду-младший вошёл в заявку команды на первый раунд квалификации чемпионата Европы 2027 года.

Главный тренер португальской юношеской сборной Филипе Рамуш включил молодого футболиста в список из 23 игроков. Ранее Криштиану-младший выступал за сборные Португалии U-15 и U-16, однако на уровне U-17 вызван впервые.

На счету сына знаменитого форварда 13 матчей за юношеские сборные страны и пять забитых мячей. В частности, за команду U-15 он провёл четыре встречи, в которых отличился дважды, а за U-16 сыграл девять матчей и забил три гола.

Сейчас Криштиану-младший выступает за молодёжную команду саудовского «Аль-Насра». В нынешнем сезоне он забил три мяча в семи матчах.

В рамках первого раунда квалификации чемпионата Европы Португалия проведёт три встречи:

11 ноября — Португалия — Андорра.

14 ноября — Португалия — Болгария.

17 ноября — Португалия — Сербия.

Все три матча пройдут в Португалии. Чтобы выйти во второй раунд квалификации, команде необходимо занять одно из двух первых мест в группе.

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