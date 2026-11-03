iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сын Роналду впервые вызван в сборную Португалии U-17

16-летний Криштиану Роналду-младший вошёл в заявку команды на первый раунд квалификации чемпионата Европы 2027 года.
Сегодня, 10:00       Автор: Сергей Носенко
Роналду-младший / Getty Images
Роналду-младший / Getty Images

Главный тренер португальской юношеской сборной Филипе Рамуш включил молодого футболиста в список из 23 игроков. Ранее Криштиану-младший выступал за сборные Португалии U-15 и U-16, однако на уровне U-17 вызван впервые.

На счету сына знаменитого форварда 13 матчей за юношеские сборные страны и пять забитых мячей. В частности, за команду U-15 он провёл четыре встречи, в которых отличился дважды, а за U-16 сыграл девять матчей и забил три гола.

Сейчас Криштиану-младший выступает за молодёжную команду саудовского «Аль-Насра». В нынешнем сезоне он забил три мяча в семи матчах.

В рамках первого раунда квалификации чемпионата Европы Португалия проведёт три встречи:

  • 11 ноября — Португалия — Андорра.
  • 14 ноября — Португалия — Болгария.
  • 17 ноября — Португалия — Сербия.

Все три матча пройдут в Португалии. Чтобы выйти во второй раунд квалификации, команде необходимо занять одно из двух первых мест в группе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Португалии по футболу роналду-младший

Статьи по теме

Роналду готов вернуться в сборную: президент федерации раскрыл детали Роналду готов вернуться в сборную: президент федерации раскрыл детали
Роналду передумал завершать карьеру в сборной и хочет 1000 голов Роналду передумал завершать карьеру в сборной и хочет 1000 голов
Гави высказался о самом опасном сопернике Испании на ЧМ Гави высказался о самом опасном сопернике Испании на ЧМ
Португалия вырвала победу у Хорватии в компенсированное время Португалия вырвала победу у Хорватии в компенсированное время

Видео

НХЛ: Каролина разгромила Виннипег, Анахайм разбил Оттаву
НХЛ: Каролина разгромила Виннипег, Анахайм разбил Оттаву

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги чемпионов, Шахтер – Спортинг, Атлетико – Бавария, Барселона – Астон Вилла
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко стал рекордсменом
просмотров
УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря обыграла Эпицентр, Карпаты разгромили Кудривку
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу над Кривбассом в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Теннис12:18
Ястремская проиграла Сёнмез на старте турнира WTA 250 в Гонконге
Украина11:39
Срна рассказал о мечте вернуться на Донбасс Арену: "Мы каждый день молимся о мире"
Европа10:57
Футболист Тенерифе умер после столкновения с вратарем Андорры
Европа10:00
Сын Роналду впервые вызван в сборную Португалии U-17
Хоккей09:32
Финляндия объединяет страны, чтобы не допустить россию на чемпионаты мира по хоккею
НБА09:05
НБА: Дончич набрал 42 очка, Лейкерс разгромили Майами
Лига Чемпионов09:00
Лига чемпионов, анонс 1-го игрового дня: Кейн в Мадриде, ПСЖ в Испании
Европа08:30
Футбол сегодня: матчи Лиги чемпионов, Шахтер – Спортинг, Атлетико – Бавария, Барселона – Астон Вилла
Лига Чемпионов08:00
Шахтер – Спортинг: анонс матча Лиги чемпионов
Вчера, 23:50
Украина23:50
Лучшие бомбардиры УПЛ-2026/27: Краснопир с отрывом лидирует, Костенко после хет-трика ворвался на четвертую позицию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK