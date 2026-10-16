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Футбол

Роналду готов вернуться в сборную: президент федерации раскрыл детали

Президент Федерации футбола Португалии Педру Проенса заявил, что Криштиану Роналду остается одной из ключевых фигур национальной команды.
Сегодня, 23:19       Автор: Сергей Носенко
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Глава организации рассчитывает на участие нападающего в дальнейших матчах сборной и призвал стороны спокойно обсудить ситуацию.

"Думаю, наш капитан уже все сказал, наш главный тренер тоже все сказал, и даже Португальская футбольная федерация высказала свою позицию. Мы едины. Наша цель — выиграть Лигу наций, и мы рассчитываем на всех. Очевидно, что наш капитан Криштиану Роналду — одна из ключевых фигур для этого", — заявил Проенса.

Проенса также подчеркнул, что условия для возвращения форварда уже созданы. По его словам, сам Роналду выразил соответствующее намерение в письме, а главный тренер и федерация ранее обозначили свои позиции.

"Конечно, у Роналду есть условия для возвращения. Это уже было отражено в его собственном письме, об этом говорил главный тренер сборной, свою позицию высказала и Португальская футбольная федерация. Сейчас настало время спокойствия, когда всем нужно сесть за стол переговоров и найти хорошие решения", — добавил глава FPF.

Напомним, Роналду покинул расположение сборной Португалии перед матчем Лиги наций с Данией на фоне разногласий с главным тренером Жорже Жезушем. После этого федерация открыла дисциплинарное производство в отношении нападающего.

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