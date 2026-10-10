Роналду получен отстранение на фоне дисциплинарного дела
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду официально отстранен.
Напомним, что форвард самовольно покинул расположение сборной после конфликта с главным тренером.
В итоге Португальская футбольная федерация (FPF) возбудила дисциплинарное дело против Роналду.
9 октября 2026 года непрофессиональная секция Дисциплинарного совета приняла решение возбудить дисциплинарное дело в отношении Криштиану Роналду душ Сантуша Авейру для установления возможных дисциплинарных нарушений в связи с событиями, о которых было сообщено 7 октября 2026 года.
Помимо автоматического временного отстранения, действовавшего до возбуждения дела, было принято решение о дополнительном превентивном отстранении игрока. Делу присвоен статус срочного.
10 октября 2026 года материалы были переданы в дисциплинарную следственную комиссию FPF. Информация о ходе разбирательства не будет разглашаться до завершения расследования
Ранее также сам Роналду подробно рассказал о причинах конфликта.
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