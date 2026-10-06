Роналду изложил свою версию событий конфликта в сборной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своей версией событий о конфликте с главным тренером.

Напомним, что 41-летний футболист покинул сборную Португалии после конфликта с Жорже Жезушем. А сегодня опубликовал свою версию произошедшего.

По словам Роналду, он подробно обсудил ситуацию с тренером и они договорились, что то же самое Жезуш расскажет на пресс-конференции.

В конце игры я просто хотел, чтобы все закончилось победой и я остался один. Я не пошел поприветствовать болельщиков. Это ошибка, ответственность за которую лежит исключительно на мне, и которой не должно было случиться. Я приношу извинения португальцам, которые горячо нас поддерживали, я приношу извинения болельщикам и я приношу извинения тем, кто, не будучи португальцами, возможно, приехал туда, чтобы увидеть меня, и кого я, возможно, разочаровал. Спустя 48 часов у нас состоялся разговор – у меня, тренера и Симау Коутинью, поскольку именно он присутствовал при наших разговорах в августе. Это был сильный разговор, очень откровенный, без каких-либо фильтров. Мы согласились, что есть только один способ покончить с этой ситуацией: тренер должен в пресс-центре повторить то, что он только что сказал мне наедине, в присутствии Симау Коутинью. Соглашение было простым: тренер начнет пресс-конференцию с этой темы и постарается закрыть вопрос, рассказав правду. Он должен был сказать, что я никогда не просил выпустить меня хотя бы на несколько минут, что именно тренер и никто другой предложил мне план на этот сбор и что было ошибкой отправлять меня разминаться, если в итоге он не собирался выпускать меня на поле. И что, если бы подобное повторилось, он больше так не поступил бы. Мы закончили встречу тем, что тренер попросил меня обнять его и пообещал, что на пресс-конференции скажет то же, что только что сказал мне, и что после этого вопрос будет закрыт

Затем Роналду и Жезуш согласовали план из восьми пунктов для пресс-конференции. Однако в итоге тренер говорил вообще о другом, что очень сильно обидело Роналду, к тому же футболист услышал обвинения в собственный адрес, потому и покинул в итоге расположение сборной.

Всем известно, как прошла пресс-конференция: высказывания на ней не имели ничего общего с нашей встречей; его поведение совершенно не соответствовало нашей встрече. Я услышал выражения и агрессивный тон, которых, как мне кажется, совершенно не заслуживаю. Это была позиция в духе "я хочу, я могу, я решаю", которую он даже близко не проявлял в частных беседах накануне. Мои тезисы, согласованные с ним, были следующими: Тренер должен был сказать: Думаю, важно прояснить несколько моментов, прежде чем говорить о матче с Данией, тем более что это правда. Я лично, без чьего-либо участия, предложил Криштиану план на этот сезон в сборной. Это был долгий и очень хороший разговор.

Я знаю, как сильно он любит сборную, а также какое значение имеет в мировом футболе. Тем более я знаю, какой вес и положительное влияние он оказывает на сборную уже 24 года подряд.

Криштиану принял предложенный мной план.

Он ни разу не усомнился в моих решениях. Он вел себя образцово, преданно и профессионально.

Матч с Норвегией не входил в план, который я для него составил. Однако я чувствовал, что он физически восстановился после первой игры, и сказал ему, что, возможно, мне придется его выпустить. Криштиану согласился.

Я совершил ошибку, отправив игрока уровня Пеле и Марадоны разминаться, а затем не выпустив его на поле. Если бы это происходило сегодня, я бы так не поступил.

Подводя итог: я хочу, чтобы Криштиану играл за сборную. На самом деле я не просто хочу этого, я очень хочу. К счастью, он тоже верит в меня. Он верил в меня в Ан-Насре и верит сейчас.

Что касается того, что он не поприветствовал болельщиков. Мы уже говорили об этом. Игрок, проведший более 230 матчей за сборную, не нуждается в моих уроках любви к Португалии. Это был момент разочарования, который ничего не перечеркивает. Он тот футболист, который раздает больше всех автографов, делает больше всех фотографий с болельщиками и больше всех проявляет к ним внимания. Не будем выдумывать проблемы там, где их нет. Когда мы чем-то недовольны, мы реагируем. Вот и все. Таким образом, ни один в одном из этих тезисов даже не говорилось, что тренер должен извиниться передо мной. Это был второй раз, когда он нарушил данное мне слово. Я решил покинуть сбор, не дожидаясь новых невыполненных обещаний. Для меня правда по-прежнему остается самым важным в отношениях между людьми. Как бы больно мне ни было, я хочу, чтобы мне говорили правду

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