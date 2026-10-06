iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Не только Аргентина тебе благодарна": Неймар попрощался с Месси

Бразилец написал трогательное обращение.
Сегодня, 21:10       Автор: Андрей Безуглый
Неймар и Лионель Месси / Getty Images
Неймар и Лионель Месси / Getty Images

Бывший нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал прощальное обращение к Лионелю Месси.

Напомним, что сегодня ночью аргентинец проведет свой прощальный матч за сборную против Бенина.

Неймар признался, что во многом Месси заставил полюбить его футбол еще сильнее,а также назвал честью возможность играть с ним и против него.

Кто любит футбол, тот наслаждался твой игрой все эти годы…

Сегодня твой последний матч в форме твоей сборной, твоей страны, и я надеюсь, что ты насладишься каждой секундой, что все почести сегодня принесут тебе радость. Не только Аргентина тебе благодарна, весь мир благодарит за все, что ты сделал для футбола.

Спасибо, что заставил меня полюбить футбол еще сильнее. Для меня было честью играть против тебя, а еще большей честью – творить историю вместе с тобой. Спасибо, Лео Месси

Ранее также сообщалось, что лидер сборной Кореи установил новый рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Кипер сборной Англии предстанет перед судом Кипер сборной Англии предстанет перед судом
Гутцайт объяснил, почему Бубка все еще не исключен из НОК Гутцайт объяснил, почему Бубка все еще не исключен из НОК
Формула-1 договорилась о проведении африканского Гран-при Формула-1 договорилась о проведении африканского Гран-при
Сон Хын Мин стал лучшим бомбардиром в истории Кореи Сон Хын Мин стал лучшим бомбардиром в истории Кореи

Видео

Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: финал тура Лиги наций, дерби Англия — Чехия и Хорватия — Испания
просмотров
Свитолина прошла в третий раунд Пекина
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Европа21:58
Кипер сборной Англии предстанет перед судом
Футбол21:10
"Не только Аргентина тебе благодарна": Неймар попрощался с Месси
Олимпийские игры20:20
Гутцайт объяснил, почему Бубка все еще не исключен из НОК
Формула 119:20
Формула-1 договорилась о проведении африканского Гран-при
Другие страны18:20
Сон Хын Мин стал лучшим бомбардиром в истории Кореи
Теннис17:38
Джокович стал чемпионом турнира в Китае, не доиграв второй матч подряд
Европа17:15
Каррагер дал жесткий комментарий касательно наказания для Манчестер Сити
Европа16:25
Бывшая звезда Реала может вернуться в Ла Лигу
Олимпийские игры15:51
Индия впервые может принять Олимпиаду: МОК назвал семь претендентов на Игры-2036
Бокс15:14
Болельщики сорвали бой 61-летнего экс-чемпиона мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK