"Не только Аргентина тебе благодарна": Неймар попрощался с Месси

Бывший нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал прощальное обращение к Лионелю Месси.

Напомним, что сегодня ночью аргентинец проведет свой прощальный матч за сборную против Бенина.

Неймар признался, что во многом Месси заставил полюбить его футбол еще сильнее,а также назвал честью возможность играть с ним и против него.

Кто любит футбол, тот наслаждался твой игрой все эти годы… Сегодня твой последний матч в форме твоей сборной, твоей страны, и я надеюсь, что ты насладишься каждой секундой, что все почести сегодня принесут тебе радость. Не только Аргентина тебе благодарна, весь мир благодарит за все, что ты сделал для футбола. Спасибо, что заставил меня полюбить футбол еще сильнее. Для меня было честью играть против тебя, а еще большей честью – творить историю вместе с тобой. Спасибо, Лео Месси

Ранее также сообщалось, что лидер сборной Кореи установил новый рекорд.

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