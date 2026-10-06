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Футбол

Сон Хын Мин стал лучшим бомбардиром в истории Кореи

Форвард отметился 59-м голом.
Сегодня, 18:20       Автор: Андрей Безуглый
Сон Хын Мин / Getty Images
Сон Хын Мин / Getty Images

Звезда Лос-Анджелеса и сборной Кореи Сон Хын Мин переписал историю национальной команды.

34-летний нападающий отличился в матче против Узбекистана, установив новый бомбардирский рекорд.

Гол стал для Сона 59-м в футболке национальной команды. Таким образом он побил достижение Чха Бом Гына, забившего 58 голов.

В текущем сезоне Сон провел 25 матчей в МЛС, отличившись шестью голами и десятью ассистами.

Ранее также сообщалось, что экс-звезда Реала может вернуться в Ла Лигу.

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