Паспорт рф футболист оформил еще в подростковом возрасте, а после оккупации Крыма неоднократно приезжал на полуостров.

Об этом говорится в расследовании Слидство.Инфо.

По информации журналистов, уроженец Севастополя стал гражданином россии 25 декабря 2020 года. Тогда Тутерову было 16 лет. Подтверждение этому расследователи обнаружили в российских регистрационных базах.

Кроме того, журналистам удалось установить, что после оккупации Крыма футболист около десяти раз посещал полуостров. Последний такой визит был зафиксирован 1 января 2022 года. Тогда он пересекал границу вместе с родителями.

Российское гражданство есть и у родственников футболиста. В частности, его мать получила паспорт рф в октябре 2021 года, а отец восстановил российское гражданство в августе 2025-го. По данным расследования, семья до сих пор проживает в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма.

21-летний нападающий является воспитанником украинского футбола. В апреле 2023 года он перешел из Колоса в Сандерленд. В ноябре 2026-го Тутеров попал в резервный список сборной Украины на матчи Лиги наций, однако в основную заявку не вошел.

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