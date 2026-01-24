Украинский нападающий забил за английский клуб во втором подряд матче

Тимур Тутеров забил второй гол за Эксетер Сити / Exeter City FC

В субботу, 24 января, состоялся матч 28-го тура английской Лиги 1, в котором Порт Вейл принимал на своем поле Эксетер Сити.

Победу в поединке со счетом 3:1 одержали гости, а помог им в этом украинский новичок команды Тимур Тутеров, отличившись во втором подряд матче.

Украинский нападающий вышел на замену на 55-й минуте и уже спустя четыре минуты записал на свой счет гол. После передачи справа украинец замкнул дальнюю стойку, сделав результат 3:0 в пользу своей команды.

Эксетер Сити после этой победы занимает десятое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 36 очков в 26 сыгранных матчах.

Напомним, что Тутеров присоединился к Эксетер Сити на правах аренды из Сандерленда. Сделка рассчитана до конца нынешнего сезона.

