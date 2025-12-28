iSport.ua
Молодой украинец впервые попал в заявку Сандерленда на матч АПЛ

Тимур Тутеров оказался в запасе первой команды "черных котов".
Сегодня, 16:10       Автор: Игорь Мищук
Тимур Тутеров / Getty Images
В воскресенье, 28 декабря, Сандерленд проведет домашний матч 18-го тура английской Премьер-лиги, встретившись с Лидсом.

Перед поединком тренерский штаб "черных котов" огласил состав в на эту игру, включив в него украинского вингера Тимура Тутерова.

Для 20-летнего украинца это стало первым попаданием в заявку первой команды Сандерленда на матч АПЛ.

Тутеров выступает за дубль "черных котов", а также в нынешнем сезоне в августе провел в запасе весь поединок Кубка лиги против Хаддерсфилда (1:1, пен. 5:6).

Отметим, что в начале июля Тутеров подписал новый контракт с Сандерлендом.

