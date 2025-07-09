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Украинец пролонгировал контракт с новичком АПЛ

Уроженец Крыма еще не дебютировал в первой команде.
Вчера, 22:37       Автор: Антон Федорцив
Тимур Тутеров / ФК Сандерленд
Тимур Тутеров / ФК Сандерленд

Нападающий Тимур Тутеров останется в английском Сандерленде. Молодой украинец подписал новый договор с "черными котами", сообщает официальный сайт клуба.

Вингер, вероятнее всего, заключил соглашение на 2 года. В структуру Сандерленда Тутеров попал весной 2023 года. До этого он играл в чемпионате Украины U-19 за ковалевский Колос.

В минувшем сезоне Тутеров провел 15 матчей в Премьер-лиге за дубль Сандерленда, в которых оформил 4 гола. За плечами нападающего 10 поединков (2 мяча) в рядах сборной Украины U-19.

К слову, ливерпульский Эвертон закрыл переход форварда Тьерно Барри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд Тимур Тутеров

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