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Футбол

Эвертон подписал форварда из Ла Лиги

"Ириски" усилили атакующую линию.
Сегодня, 19:29       Автор: Антон Федорцив
Тьерно Барри / Getty Images
Тьерно Барри / Getty Images

Ливерпульский Эвертон представил первого летнего новичка. Середняк английской Премьер-лиги приобрел нападающего Тьерно Барри, сообщает официальный сайт клуба.

Испанский Вильярреал получил за француза ориентировочно 30 млн евро. Барри подписал с "ирисками" контракт на 4 года. Клаусула форварда составляла 40 млн, но Эвертон договорился о скидке.

В минувшем сезоне Барри провел 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 11 мячей. На молодежном Евро-2025 он сыграл 5 поединков (1 гол).Ранее также защищал цвета дубля французского Сошо, бельгийского Беверена и швейцарского Базеля.

Тем временем английский Борнмут собрался перехватить у Сандерленда голкипера лондонского Челси.

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