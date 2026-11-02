Миколенко стал рекордсменом по количеству матчей в АПЛ среди украинцев

Защитник Эвертона Виталий Миколенко стал единоличным лидером по количеству матче в английской Премьер-лиги среди украинских футболистов.

27-летний игрок вышел в стартовом составе "ирисок" на гостевой поединок девятого тура чемпионата, а этот матч стал для него 151-м в АПЛ, что является новым рекордом.

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По количеству матчей Миколенко обошел бывшего игрока Манчестер Сити, Арсенала и Ноттингем Форест Александра Зинченко, на счету которого 150 поединков.

Украинцы в АПЛ:

Виталий Миколенко - 151 матч (Эвертон - 151) Александр Зинченко - 150 (Манчестер Сити - 76, Арсенал - 69, Ноттингем Форест - 5) Егор Ярмолюк - 102 (Брентфорд - 102) Олег Лужный - 81 (Арсенал - 75, Вулверхэмптон - 6) Илья Забарный - 78 (Борнмут - 78) Андрей Ярмоленко - 66 (Вест Хэм - 66) Сергей Ребров - 59 (Тоттенхэм - 59) Михаил Мудрик - 54 (Челси - 53, Тоттенхэм - 1) Андрей Шевченко - 48 (Челси - 48) Андрей Воронин - 27 (Ливерпуль - 27) Александр Евтушок - 3 (Ковентри - 3) Тимур Тутеров - 2 (Сандерленд - 2)

Напомним, что в июне Миколенко продлил контракт с Эвертоном.

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