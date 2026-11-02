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Футбол

Миколенко стал рекордсменом по количеству матчей в АПЛ среди украинцев

Защитник Эвертона единолично возглавил рейтинг соотечественников в высшем дивизионе Англии.
Сегодня, 22:50       Автор: Игорь Мищук
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Эвертона Виталий Миколенко стал единоличным лидером по количеству матче в английской Премьер-лиги среди украинских футболистов.

27-летний игрок вышел в стартовом составе "ирисок" на гостевой поединок девятого тура чемпионата, а этот матч стал для него 151-м в АПЛ, что является новым рекордом.

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По количеству матчей Миколенко обошел бывшего игрока Манчестер Сити, Арсенала и Ноттингем Форест Александра Зинченко, на счету которого 150 поединков.

Украинцы в АПЛ:

  1. Виталий Миколенко - 151 матч (Эвертон - 151)
  2. Александр Зинченко - 150 (Манчестер Сити - 76, Арсенал - 69, Ноттингем Форест - 5)
  3. Егор Ярмолюк - 102 (Брентфорд - 102)
  4. Олег Лужный - 81 (Арсенал - 75, Вулверхэмптон - 6)
  5. Илья Забарный - 78 (Борнмут - 78)
  6. Андрей Ярмоленко - 66 (Вест Хэм - 66)
  7. Сергей Ребров - 59 (Тоттенхэм - 59)
  8. Михаил Мудрик - 54 (Челси - 53, Тоттенхэм - 1)
  9. Андрей Шевченко - 48 (Челси - 48)
  10. Андрей Воронин - 27 (Ливерпуль - 27)
  11. Александр Евтушок - 3 (Ковентри - 3)
  12. Тимур Тутеров - 2 (Сандерленд - 2)

Напомним, что в июне Миколенко продлил контракт с Эвертоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко

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