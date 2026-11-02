Миколенко стал рекордсменом по количеству матчей в АПЛ среди украинцев
Защитник Эвертона единолично возглавил рейтинг соотечественников в высшем дивизионе Англии.
Защитник Эвертона Виталий Миколенко стал единоличным лидером по количеству матче в английской Премьер-лиги среди украинских футболистов.
27-летний игрок вышел в стартовом составе "ирисок" на гостевой поединок девятого тура чемпионата, а этот матч стал для него 151-м в АПЛ, что является новым рекордом.
Читай также: Стало известно, когда Мудрик может вернуться на поле после травмы
По количеству матчей Миколенко обошел бывшего игрока Манчестер Сити, Арсенала и Ноттингем Форест Александра Зинченко, на счету которого 150 поединков.
Украинцы в АПЛ:
- Виталий Миколенко - 151 матч (Эвертон - 151)
- Александр Зинченко - 150 (Манчестер Сити - 76, Арсенал - 69, Ноттингем Форест - 5)
- Егор Ярмолюк - 102 (Брентфорд - 102)
- Олег Лужный - 81 (Арсенал - 75, Вулверхэмптон - 6)
- Илья Забарный - 78 (Борнмут - 78)
- Андрей Ярмоленко - 66 (Вест Хэм - 66)
- Сергей Ребров - 59 (Тоттенхэм - 59)
- Михаил Мудрик - 54 (Челси - 53, Тоттенхэм - 1)
- Андрей Шевченко - 48 (Челси - 48)
- Андрей Воронин - 27 (Ливерпуль - 27)
- Александр Евтушок - 3 (Ковентри - 3)
- Тимур Тутеров - 2 (Сандерленд - 2)
Напомним, что в июне Миколенко продлил контракт с Эвертоном.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!