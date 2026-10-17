Мареска установил рекорд АПЛ

Мансити обыграли Ипсвич Таун со счетом 3:2 в матче седьмого тура чемпионата Англии, благодаря чему итальянский специалист стал первым тренером, выигравшим все семь первых матчей АПЛ во главе одного клуба.

Встреча состоялась в субботу, 17 октября, на стадионе Этихад.

Прежде лучшим результатом на старте работы в АПЛ считались шесть побед подряд. Такого достижения добивались Пеп Гвардиола в Манчестер Сити, Карло Анчелотти в Челси и Уле-Гуннар Сульшер в Манчестер Юнайтед.

После семи туров Манчестер Сити набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу АПЛ. На счету команды 19 забитых и шесть пропущенных мячей.

Кстати, Ярмолюк получил красную в матче Брентфорда с Ливерпулем.

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