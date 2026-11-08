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Манчестер Юнайтед остался в зоне вылета АПЛ

8 ноября Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Астон Виллой (4:4) в домашнем матче 10-го тура английской Премьер-лиги.
Сегодня, 23:10       Автор: Сергей Носенко
МЮ - Астон Вилла / Getty Images
МЮ - Астон Вилла / Getty Images

Команда Майкла Кэррика дважды уступала сопернику с разницей в два мяча, но сумела спастись от поражения благодаря двум голам в концовке встречи.

Астон Вилла молниеносно начала матч: уже на первой минуте счет открыл Аллисон, а на четвертой Николас Джексон удвоил преимущество гостей.

До перерыва манкунианцы восстановили равновесие. Сначала Бруну Фернандеш реализовал пенальти на 16-й минуте, а перед свистком на перерыв Юри Тилеманс сделал счет 2:2.

В начале второго тайма Астон Вилла снова вышла вперед. На 48-й минуте Джон Макгинн реализовал одиннадцатиметровый, а на 53-й Леон Горецка увеличил преимущество гостей до двух мячей.

Однако Манчестер Юнайтед не сдался. На 90+2-й минуте Джошуа Зиркзее сократил отставание, а на 90+6-й Патрик Доргу головой замкнул подачу с углового и установил окончательный счет — 4:4.

Таким образом, после десяти туров АПЛ Манчестер Юнайтед имеет в активе восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

Команда Майкла Кэррика уходит на международную паузу, так и не сумев одержать победу в чемпионате с августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Астон Вилла Манчестер Юнатед

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