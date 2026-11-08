Твент спас ничью с Аяксом благодаря голу Веггорста на 90+5 минуте
Гости открыли счет уже на третьей минуте. Толу Арокодаре воспользовался передачей Оскара Глуха и вывел Аякс вперед.
После перерыва команды обменялись голами. На 66-й минуте Раяне Бунида удвоил преимущество амстердамцев, но уже через две минуты Ваут Веггорст сократил отставание Твенте.
Хозяева спаслись от поражения в компенсированное время. На 90+5-й минуте Веггорст реализовал пенальти и оформил дубль, принеся своей команде ничью.Чемпионат Нидерландов. 12-й тур Твенте — Аякс — 2:2
Голы: Веггорст (68, 90+5, пенальти) — Арокодаре (3), Бунида (66).
Предупреждения: Роса, Арокодаре, Проппер, Боуман, Глух, Вайдман, Зерруки.
Твенте: Дроммел — ван Рой, Проппер (к), Нейстад, Адельгор (Веннегоор оф Гесселинк, 82) — Зерруки, Вайдман (ван ден Белт, 82) — Ротс, Таха (Пьяца, 69), Эрьосетер — Веггорст.
Аякс: тер Штеген — Роса, Боуман, Янсе, Вейндал — Биссума (Амрабат, 60), Баас (Блинд, 79), Классен (к) (Бунида, 60), Мокио — Глух (Уазан, 87) — Арокодаре (Маркос Леонардо, 87).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!