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Твент спас ничью с Аяксом благодаря голу Веггорста на 90+5 минуте

Твенте сыграл вничью с Аяксом в домашнем матче 12-го тура чемпионата Нидерландов. Поединок на стадионе Де Гролс Весте в Энсхеде завершился со счетом 2:2.
Сегодня, 17:49       Автор: Сергей Носенко
Ваут Веггорст / Getty Images
Ваут Веггорст / Getty Images

Гости открыли счет уже на третьей минуте. Толу Арокодаре воспользовался передачей Оскара Глуха и вывел Аякс вперед.

После перерыва команды обменялись голами. На 66-й минуте Раяне Бунида удвоил преимущество амстердамцев, но уже через две минуты Ваут Веггорст сократил отставание Твенте.

Хозяева спаслись от поражения в компенсированное время. На 90+5-й минуте Веггорст реализовал пенальти и оформил дубль, принеся своей команде ничью.

Чемпионат Нидерландов. 12-й тур Твенте — Аякс — 2:2

Голы: Веггорст (68, 90+5, пенальти) — Арокодаре (3), Бунида (66).

Предупреждения: Роса, Арокодаре, Проппер, Боуман, Глух, Вайдман, Зерруки.

Твенте: Дроммел — ван Рой, Проппер (к), Нейстад, Адельгор (Веннегоор оф Гесселинк, 82) — Зерруки, Вайдман (ван ден Белт, 82) — Ротс, Таха (Пьяца, 69), Эрьосетер — Веггорст.

Аякс: тер Штеген — Роса, Боуман, Янсе, Вейндал — Биссума (Амрабат, 60), Баас (Блинд, 79), Классен (к) (Бунида, 60), Мокио — Глух (Уазан, 87) — Арокодаре (Маркос Леонардо, 87).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс ФК Твенте

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