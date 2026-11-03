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Цыганков получил повреждение перед матчами сборной Украины

Украинский вингер Аякса оказался в лазарете амстердамского клуба.
Сегодня, 21:08       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинский вингер Аякса и сборной Украины Виктор Цыганков выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Главный тренер амстердамской команды Мичел Санчес сообщил, что 28-летний украинец оказался вне заявки на недавний матч 11-го тура чемпионата Нидерландов против АЗ (1:0) из-за повреждения.

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"Цыганков получил травму во время предыдущего матча. Сейчас мы не знаем, насколько серьезно это повреждение. Больше информации получим позже", - приводит слова Мичела AjaxShowTime.

В нынешнем сезоне Цыганков провел в составе Аякса восемь матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Отметим, что уже вскоре в ноябре сборная Украины должна провести матчи Лиги наций против Северной Ирландии (14 ноября) и Грузии (17 ноября).

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко может пропустить ноябрьские матчи сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Виктор Цыганков

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