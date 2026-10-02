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Футбол

Керкез попал в базу Миротворца после скандала с Цыганковым

Защитник Ливерпуля и сборной Венгрии Милош Керкез оказался в базе украинского ресурса Миротворец. Вместе с футболистом туда попал и его отец Себастьян.
Сегодня, 11:07       Автор: Сергей Носенко
Украина - Венгрия / Getty Images
Украина - Венгрия / Getty Images

Керкез и его отец появились в базе Миротворца. В записи футболиста называют провокатором и обвиняют, среди прочего, в поддержке российской агрессии и участии в актах гуманитарной агрессии против Украины.

Таким образом история получила продолжение после матча Лиги наций между Украиной и Венгрией, который состоялся 25 сентября. В компенсированное время на поле произошла потасовка после нарушения Александра Назаренко. Одним из участников конфликта стал Керкез: венгерский защитник вступил в столкновение с Виктором Цыганковым. Оба футболиста получили по желтой карточке.

Новый скандал разгорелся уже после игры. Отец Керкеза Себастьян Зан опубликовал фотографию эпизода, на которой его сын держит Цыганкова. К снимку была добавлена композиция Russian Paradise российских исполнителей АК-47 и Ноггано (Баста). Позже публикация была удалена.

Сам  Милош Керкез публично не комментировал эту публикацию.

Попадание в базу Миротворца не влечет автоматических юридических санкций, поскольку ресурс не является государственным реестром. При этом информация из базы может использоваться различными организациями как справочная.

Напомним, что из-за травмы защитник Эвертона Виталий Миколенко не будет играть за сборную Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Милош Керкез

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