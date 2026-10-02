Лига наций: Португалия без Роналду обыграла Данию, Уэльс победил Норвегию, Греция не удержала преимущество в два гола

В четверг, 1 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Было сыграно девять матчей.

Лига A

Греция — Нидерланды — 2:2

Греки провели отличный первый тайм: Фотис Йоаннидис забил на 23-й минуте, а Георгиос Масурас добавил в компенсированное время (45+2). После перерыва Нидерланды отыгрались: Вирджил ван Дейк сократил отставание на 59-й минуте, а Тейани Рейндерс сравнял счёт на 89-й. После трёх матчей у Греции семь очков, у Нидерландов — пять.

Дания — Португалия — 2:4

Португалия выиграла без Криштиану Роналду, который накануне матча покинул расположение сборной. Жоау Канселу открыл счёт на 13-й минуте, Миккель Дамсгор сравнял на 23-й, но уже через две минуты Гонсалу Рамуш вернул преимущество гостям. После перерыва Расмус Хойлунн снова сравнял счёт (53-я минута) и отметил гол фирменным «Сиу» Роналду. Витинья на 67-й забил головой после штрафного Бруну Фернандеша, а Жоау Феликс на 87-й оформил победу. Команда Жорже Жезуша выиграла все три матча и возглавляет группу с девятью очками.

Уэльс — Норвегия — 2:1

Оскар Бобб вывел Норвегию вперёд на 11-й минуте, но Дэниел Джеймс сравнял счёт на 38-й. На 46-й минуте Торбьёрн Хеггем получил прямую красную карточку за фол на Джеймсе, а уже на 48-й Неко Уильямс забил со штрафного. Для Уэльса это первая победа в Лиге A. Эрлинг Холанд не забил.

Лига B

Израиль — Косово — 0:0

Команды голов не забили.

Ирландия — Австрия — 2:2

Трой Перротт оформил дубль в первом тайме: забил на 12-й минуте, а на 45-й реализовал пенальти. Матч дважды прерывали из-за протестов на трибунах. Во втором тайме Австрия спасла очко: Александер Прасс сократил отставание на 71-й минуте, а Михаэль Грегорич сравнял счёт на 77-й со штрафного. Австрия сохранила лидерство в группе с семью очками.

Лига D

Азербайджан — Лихтенштейн — 0:0

Голов не было. Для команды Айхана Аббасова это вторая ничья в турнире.

Мальта — Гибралтар — 1:1

Джозеф Мбонг вывел хозяев вперёд на 53-й минуте, а Джеймс Скэнлон сравнял счёт на 61-й.

В этотже день Германия одержала первую победу при Клоппе.

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