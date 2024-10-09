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Грузинский защитник Шахтера - о матче с Украиной в Лиге наций: Очень сильная команда

Гиорги Гочолейшвили поделился ожиданиями от предстоящего матча.
Сегодня, 08:45
Гиорги Гочолейшвили / Getty Images
Гиорги Гочолейшвили / Getty Images

Грузинский защитник Гиорги Гочолейшвили, контракт которого принадлежит донецкому Шахтеру, высказался о предстоящих матчах Лиги наций, где его команда сыграет против национальной сборной Украины:

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"Болельщики очень много для нас делают. Они особенно поддерживают нас, и это дает нам большую мотивацию. Хочу поблагодарить их за это.

Сборная Украины - очень сильная команда, но мы являемся лидерами группы и сделаем все возможное, чтобы сохранить эту позицию", заявил грузин.

Напомним, матч Украина – Грузия запланирован на пятницу, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гиорги Гочолейшвили Лига нациий

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