Клуб Бундеслиги выкупил защитника у Шахтера

Гиорги Гочолеишвили полностью перешёл в Гамбург.

Клуб из Бундеслиги активировал опцию выкупа защитника донецкого Шахтёра Гиорги Гочолеишвили.

Грузинский защитник перешёл в украинскую команду из Сабуртало летом 2023 года. За время пребывания в структуре донецкого клуба он часто отправлялся в аренды.

Однако именно Гамбург оформил полноценный трансфер игрока. Отмечается, что опция выкупа обошлась "динозаврам" в сумму в размере 4 миллионов евро.

