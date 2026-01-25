iSport.ua
Клуб Бундеслиги выкупил защитника у Шахтера

Гамбург активировал опцию выкупа Гочолеишвили.
Сегодня, 07:54       Автор: Валентина Чорноштан
Гиорги Гочолеишвили / Getty Images
Гиорги Гочолеишвили / Getty Images

Гиорги Гочолеишвили полностью перешёл в Гамбург.

Клуб из Бундеслиги активировал опцию выкупа защитника донецкого Шахтёра Гиорги Гочолеишвили.

Грузинский защитник перешёл в украинскую команду из Сабуртало летом 2023 года. За время пребывания в структуре донецкого клуба он часто отправлялся в аренды.

Однако именно Гамбург оформил полноценный трансфер игрока. Отмечается, что опция выкупа обошлась "динозаврам" в сумму в размере 4 миллионов евро.

К слову, Наполи оформил трансфер нападающего из команды аутсайдера Серии А.

