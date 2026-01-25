Наполи оформил трансфер нападающего аутсайдера Серии А
Наполи закрыл сделку по приобретению бразильского нападающего Вероны Жиоване.
Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.
22-летний футболист подписал с партенопейцами контракт до лета 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.
Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро с учетом бонусов.
В своей новой команде бразилец будет выступать под 23-м номером.
Giovane is proud to be one of us 🌟— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 24, 2026
Leggi la news 👉 https://t.co/cHs4XIEg53
💙 #WelcomeGiovane | #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/rhG68jgX0h
В нынешнем сезоне Жиоване провел за Верону во всех турнирах 23 матча, отличившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, ранее английский Ноттингем Форест оформил переход форварда Наполи.
