Наполи оформил трансфер нападающего аутсайдера Серии А

Наполи закрыл сделку по приобретению бразильского нападающего Вероны Жиоване.

Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

22-летний футболист подписал с партенопейцами контракт до лета 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро с учетом бонусов.

В своей новой команде бразилец будет выступать под 23-м номером.

В нынешнем сезоне Жиоване провел за Верону во всех турнирах 23 матча, отличившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, ранее английский Ноттингем Форест оформил переход форварда Наполи.

