Наполи оформил трансфер нападающего аутсайдера Серии А

Бразильский форвард Жиоване пополнил состав неаполитанской команды.
Сегодня, 00:35       Автор: Игорь Мищук
Жиоване / Getty Images
Жиоване / Getty Images

Наполи закрыл сделку по приобретению бразильского нападающего Вероны Жиоване.

Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

Наполи попрощался со вторым за день нападающим

22-летний футболист подписал с партенопейцами контракт до лета 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро с учетом бонусов.

В своей новой команде бразилец будет выступать под  23-м номером.

В нынешнем сезоне Жиоване провел за Верону во всех турнирах 23 матча, отличившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, ранее английский Ноттингем Форест оформил переход форварда Наполи.

