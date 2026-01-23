Наполи попрощался со вторым за день нападающим

Вингер Ноа Ланг покинул итальянский Наполи. Нидерландец продолжит карьеру в стамбульском Галатасарае, сообщает официальный сайт клуба.

"Львы" арендовали нападающего. За полгода аренды Ланга турецкий гранд отдаст 2 млн евро. Также у Галатасарая будет опция выкупа исполнителя за ориентировочно 30 млн.

В нынешнем сезоне Ланг сыграл 27 поединков во всех турнирах (1 гол, 2 ассиста). Лишь прошлым летом он перебрался в Неаполь. Ранее нидерландец выступал на родине (Аякс, Твенте) и в Бельгии (Брюгге).

Напомним, ранее Наполи отпустил форварда сборной Италии в чемпионат Англии.

