Костюк драматично вылетела с турнира в Индиан-Уэллс

Украинка уступила Елене Рыбакиной.
Сегодня, 09:15       Автор: Андрей Безуглый
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе.

Накануне украинка встретилась с Еленой Рыбакиной в третьем круге турнира. Матч продлился полтора часа, после которых турнир для Костюк завершился.

В первом сете Рыбакина довольно легко разобралась с соперницей, а вот второй сет украинка должна была выиграть.

Костюк вела со счетом 4:2, однако допустила ряд ошибок и проиграла игру. Для Костюк это четвертое поражение в шести матчах с представительницей Казахстана.

Индиан-Уэллс. Третий круг.

Марта Костюк - Елена Рыбакина (Казахстан) 4:6, 4:6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

