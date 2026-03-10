Костюк драматично вылетела с турнира в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Марта Костюк вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе.

Накануне украинка встретилась с Еленой Рыбакиной в третьем круге турнира. Матч продлился полтора часа, после которых турнир для Костюк завершился.

В первом сете Рыбакина довольно легко разобралась с соперницей, а вот второй сет украинка должна была выиграть.

Костюк вела со счетом 4:2, однако допустила ряд ошибок и проиграла игру. Для Костюк это четвертое поражение в шести матчах с представительницей Казахстана.

Индиан-Уэллс. Третий круг.

Марта Костюк - Елена Рыбакина (Казахстан) 4:6, 4:6

