Две украинки пробились в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

В ночь на 8 марта на турнире в Индиан-Уэллс прошли матчи второго круга турнира WTA-1000.

На этом этапе ранее выбыла Даяна Ястремская, проиграв Александер Эали.

Также во втором круге свои матчи провили Элина Свитолина и Марта Костюк.

Первая ракетка Украины встретилась с Лаурой Зигемунд. Первый сет украинка взяла на тайбрейке, уступила во втором, но все же сумела дожать соперницу в конце поединка.

А вот Костюк проводила свой первый матч после Australian Open и последующей травмы. Тем не менее теннисистка уверенно в двух сетах справилась с Тейлор Таунсенд.

Индиан-Уэллс. Второй круг

Лаура Зигемунд (Германия) — Элина Свитолина (Украина, 9) 1:2 (6:7(5), 6:4, 3:6)

1:2 (6:7(5), 6:4, 3:6) Марта Костюк (Украина, 28) — Тейлор Таунсенд (США) 2:0 (6:3, 6:2)

