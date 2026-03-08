Две украинки пробились в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Свитолина и Костюк успешно прошли своих соперниц.
В ночь на 8 марта на турнире в Индиан-Уэллс прошли матчи второго круга турнира WTA-1000.
На этом этапе ранее выбыла Даяна Ястремская, проиграв Александер Эали.
Также во втором круге свои матчи провили Элина Свитолина и Марта Костюк.
Первая ракетка Украины встретилась с Лаурой Зигемунд. Первый сет украинка взяла на тайбрейке, уступила во втором, но все же сумела дожать соперницу в конце поединка.
А вот Костюк проводила свой первый матч после Australian Open и последующей травмы. Тем не менее теннисистка уверенно в двух сетах справилась с Тейлор Таунсенд.
Индиан-Уэллс. Второй круг
- Лаура Зигемунд (Германия) — Элина Свитолина (Украина, 9) 1:2 (6:7(5), 6:4, 3:6)
- Марта Костюк (Украина, 28) — Тейлор Таунсенд (США) 2:0 (6:3, 6:2)
