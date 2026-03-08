iSport.ua
Русский Українська

Две украинки пробились в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Свитолина и Костюк успешно прошли своих соперниц.
Сегодня, 10:58       Автор: Андрей Безуглый
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В ночь на 8 марта на турнире в Индиан-Уэллс прошли матчи второго круга турнира WTA-1000.

На этом этапе ранее выбыла Даяна Ястремская, проиграв Александер Эали.

Также во втором круге свои матчи провили Элина Свитолина и Марта Костюк.

Первая ракетка Украины встретилась с Лаурой Зигемунд. Первый сет украинка взяла на тайбрейке, уступила во втором, но все же сумела дожать соперницу в конце поединка.

А вот Костюк проводила свой первый матч после Australian Open и последующей травмы. Тем не менее теннисистка уверенно в двух сетах справилась с Тейлор Таунсенд.

Индиан-Уэллс. Второй круг

  • Лаура Зигемунд (Германия) — Элина Свитолина (Украина, 9) 1:2 (6:7(5), 6:4, 3:6)
  • Марта Костюк (Украина, 28) — Тейлор Таунсенд (США) 2:0 (6:3, 6:2)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина Марта Костюк

Статьи по теме

Свитолина прокомментировала выступление на турнире WTA 1000 в Дубае Свитолина прокомментировала выступление на турнире WTA 1000 в Дубае
Свитолина уступила Пегуле в финале "тысячника" в ОАЭ Свитолина уступила Пегуле в финале "тысячника" в ОАЭ
Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае
Свитолина прокомментировала победу над четвёртой ракеткой мира Свитолина прокомментировала победу над четвёртой ракеткой мира

Видео

НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург
НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла мужскую эстафету в Контиолахти, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Полесье сыграет с Динамо, миланское дерби
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры12:55
Радь выборол вторую медаль на Паралимпиаде-2026
Формула 111:57
"Было довольно безумно": новичок Формулы-1 оценил свой дебют
Теннис10:58
Две украинки пробились в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Формула 110:25
Мерседес оформил первый за полвека дубль без Хэмилтона
Киберспорт10:03
NaVi стартовали с победы и сыграют с росиянами на PGL Wallachia Season 7
Европа09:40
Футбол сегодня: Полесье сыграет с Динамо, миланское дерби
НХЛ09:15
НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург
НБА08:40
НБА: Милуоки разбил Юту, Бруклин вырвал победу у Детройта
Формула 108:14
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
Формула 108:08
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK