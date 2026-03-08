Мерседес оформил первый за полвека дубль без Хэмилтона

Расселл и Антонелли поднялись на подиум в Мельбурне.

Мерседес оформил дубль без участия Льюиса Хэмилтона впервые за долгое время.

Напомним, накануне Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии.

Сразу за ним финишировал его партнер Андреа Кими Антонелли, оформив дубль для Мерседес.

В последний раз "серебряные стрелы" делали дубль в 1954-55 годах, усилиями Хуана-Мануэля Фанхио, Карла Клинга, Стирлинга Мосса и Пьеро Тариффи.

Тогда пилоты оформили пять дублей, а затем в 2014-22 годах Мерседес оформил еще 55 дублей при участии Льюиса Хэмилтона.

