Гран-при Австралии: расписание и результаты

В Мельбурне пройдет третий этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2024 году состоится 75-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2024 пройдет с 29 февраля марта (этап в Бахрейне) по 8 декабря (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 6 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (3 титула).

Трасса и статистика

Гран-при Формулы 1 в Австралии проходит в Мельбурне на трассе Альберт Парк, которая является одной из быстрейших в календаре.

Источник: Getty Images

Впервые гонка состоялась здесь в 1996 году после переезда из Аделаиды и до сих пор проводится регулярно, за исключением отмененных этапов в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с того времени, с середины 90-х, и до 2019 года мельнбурнское Гран-при, как правило, открывало гоночный сезон Формулы 1.

Конфигурация трассы в Мельбурне / Источник: formula1.com

За гонку пилоты проходят дистанцию в 58 кругов (306 124 м). Длина одного круга составляет 5 278 м.

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержали Михаэль Шумахер и Лекс Дэвисон (по 4 победы), а рекордсменом среди команд является Феррари (13).

Расписание и результаты заездов Гран-при Австралии-2024

Пятница, 22 марта

03:30 - первая практика

07:00 - вторая практика

Суббота, 23 марта

03:30 - третья практика

07:00 - квалификация

Воскресенье, 24 марта

06:00 - Гран-при Австралии

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.