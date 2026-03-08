iSport.ua
Автоспорт

Мерседес стартовал с дубля в новом сезоне Формулы-1

Гран-при Австралии получился очень интересным.
Сегодня, 07:30       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Австралии / Getty Images
Гран-при Австралии / Getty Images

В воскресенье, 8 марта, в Мельбурне состоялась первая гонка сезона-2026.

Несмотря на дебют одиннадцатой команды, на стартовой решетке расположились двадцать пилотов. Оскар Пиастри разбил болид на установочных кругах, а Нико Хюлькенберг не смог стартовать из-за проблем с болидом.

Первый старт нового сезона превзошел все ожидания. Пилоты активно разменивались позициями на протяжении всего первого круга, сделав больше обгонов, чем за весь прошлый Гран-при Австралии.

Лидеры гонки также определились довольно быстро, и во главе пелотона активную борьбу вели Джордж Расселл и Шарль Леклер.

В итоге борьба Расселла и Леклера, которые активно меняллись позициями, стала главным украшением первых десяти кругов. В то же время Ферстаппен сделал рывок с 20 на 10 место, а лидеров догнали Хэмилтон и Антонелли.

На 11-м круге наконец наступила небольшая пауза. Болид Аджара сломался, и пилот был вынужден остановиться на обочине, вызвав виртуальный сейфти-кар. 

На 18-м круге выбыл Валттери Боттас, остановив болид около заезда в боксы, вызвав очередной VSC. Также немного ранее выбыл Алонсо, но испанец без проблем доеха до боксов.

К середине гонки динамика событий наконец серьезно спала, и пелотон стабилизировался. Феррари держали лидерство, хотя Мерседес и активно сокращал отставание. А также из необычного, Астон Мартин решил вернуть на трассу Алонсо.

Вскоре пилоты Феррари пошли на свои первые-пит-стопы, позволив Мерседес возглавить гонку. В то же время Норрис и Ферстаппен активно боролись за пятую строчку.

За 16-18 кругов до финиша определились все участки с борьбой. Мерседес, казалось, уже точно обыграл Феррари за счет стратегии, далее борьба Норриса и Ферстаппена, за ними сражались Бэрмен и Линдблад, затем интересное и напряженная тройка Бортолето-Окон-Гасли, а далее вне очковой зоны пилоты просто старались доехать до финиша.

Но к последним кругам на большинстве участков пелотона все уже было ясно. Все внимание было приковано к борьбе Макларен и Ред Булл за пятую строчку.

В итоге, несмотря на небольшие интриги, пелотон финишировал в том же порядке, что ехал последние круги. Джордж Расселл стал победителем Гран-при Австралии, за ним финишировали на подиуме Андреа Кими Антонелли и Шарль Леклер. Также стоит отметить Арвида Линдблада, который завоевал очки в дебютной гонке в Формуле-1.

