Мерседес стартовал с дубля в новом сезоне Формулы-1

В воскресенье, 8 марта, в Мельбурне состоялась первая гонка сезона-2026.

Несмотря на дебют одиннадцатой команды, на стартовой решетке расположились двадцать пилотов. Оскар Пиастри разбил болид на установочных кругах, а Нико Хюлькенберг не смог стартовать из-за проблем с болидом.

Absolute dejection for Oscar Piastri and the home fans 💔🤯#F1 #AusGP pic.twitter.com/TcdXCJl2sV — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Первый старт нового сезона превзошел все ожидания. Пилоты активно разменивались позициями на протяжении всего первого круга, сделав больше обгонов, чем за весь прошлый Гран-при Австралии.

This is how the frantic race start unfolded in Albert Park! 🙌💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/2vRc65bD7d — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Лидеры гонки также определились довольно быстро, и во главе пелотона активную борьбу вели Джордж Расселл и Шарль Леклер.

LAP 3/58



This battle for the lead, though! 😮‍💨



Charles Leclerc is back into P1 ahead of George Russell 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/5xbvvSHfBA — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

В итоге борьба Расселла и Леклера, которые активно меняллись позициями, стала главным украшением первых десяти кругов. В то же время Ферстаппен сделал рывок с 20 на 10 место, а лидеров догнали Хэмилтон и Антонелли.

LAP 9/58



Russell locks-up into Turn 1 on the inside of Leclerc, and the Ferrari retains the lead! 😮‍💨



But Hamilton is now right there with them 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/YVfRv6Wpby — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

На 11-м круге наконец наступила небольшая пауза. Болид Аджара сломался, и пилот был вынужден остановиться на обочине, вызвав виртуальный сейфти-кар.

LAP 11/58



🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡



Isack Hadjar pulls over to the side of the track at Turn 9, and is out of the race! 😢#F1 #AusGP pic.twitter.com/7NEIt7fH0K — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

На 18-м круге выбыл Валттери Боттас, остановив болид около заезда в боксы, вызвав очередной VSC. Также немного ранее выбыл Алонсо, но испанец без проблем доеха до боксов.

LAP 19/58



🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡



Valtteri Bottas retires from the race, pulling over on the inside of the final corner! 😳#F1 #AusGP pic.twitter.com/Eb6As2VvrZ — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

К середине гонки динамика событий наконец серьезно спала, и пелотон стабилизировался. Феррари держали лидерство, хотя Мерседес и активно сокращал отставание. А также из необычного, Астон Мартин решил вернуть на трассу Алонсо.

LAP 24/58



The Mercedes pair are catching the Ferraris, with the latter on a one-stop strategy! 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/trWuSipkzg — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Вскоре пилоты Феррари пошли на свои первые-пит-стопы, позволив Мерседес возглавить гонку. В то же время Норрис и Ферстаппен активно боролись за пятую строчку.

LAP 30/58



Here's the Top 10 just past the halfway point... 👇



Russell 📸

Antonelli

Leclerc

Hamilton

Norris

Verstappen

Lindblad

Bearman

Bortoleto

Gasly#F1 #AusGP pic.twitter.com/3Vmg53m0MV — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

За 16-18 кругов до финиша определились все участки с борьбой. Мерседес, казалось, уже точно обыграл Феррари за счет стратегии, далее борьба Норриса и Ферстаппена, за ними сражались Бэрмен и Линдблад, затем интересное и напряженная тройка Бортолето-Окон-Гасли, а далее вне очковой зоны пилоты просто старались доехать до финиша.

Но к последним кругам на большинстве участков пелотона все уже было ясно. Все внимание было приковано к борьбе Макларен и Ред Булл за пятую строчку.

LAP 49/58



Verstappen is getting closer and closer to Norris! 😮‍💨



The battle for P5 is incoming... 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/aTJ0E3qkqZ — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

В итоге, несмотря на небольшие интриги, пелотон финишировал в том же порядке, что ехал последние круги. Джордж Расселл стал победителем Гран-при Австралии, за ним финишировали на подиуме Андреа Кими Антонелли и Шарль Леклер. Также стоит отметить Арвида Линдблада, который завоевал очки в дебютной гонке в Формуле-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!