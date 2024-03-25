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Хэмилтон - о сезоне-2024: Это худшее начало года в моей карьере

Сэр Льюис никогда еще так плохо не проводил первые гонки кампании.
Сегодня, 16:01
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Гран-при Австралии 2024 года для пилота Мерседес Льюиса Хэмилтона досрочно завершился на 17-м круге из-за отказа мотора.

После первых трех гонок, в которых он набрал всего 8 очков, семикратный чемпион мира назвал старт этого сезона худшим в своей многолетней карьере.

"Это худшее начало сезона, которое у меня когда-либо было. О да, это хуже, чем было в 2009 году, это точно", - цитирует сэра Льюиса официальный сайт Формулы 1.

"Я думаю, это тяжело для духа и для всех в команде. Когда зимой было проделано столько работы, ты приходишь взволнованный, мотивированный и целеустремленный, и ты думаешь, что будешь бороться за победу. Но это не так".

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"И ты начинаешь занимать второе, третье место, и результаты со временем падают. Это сложно, но меня по-прежнему вдохновляют люди, с которыми я работаю. Они продолжают прилагать усилия и проявлять себя, и это самое главное".

Ранее руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер рассказал, что повлияло на выступление Серхио Переса на Гран-при Австралии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон Гран-при Австралии

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