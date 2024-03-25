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Автоспорт

Ред Булл объяснил не самое удачное выступление Переса в Австралии

Как оказалось, мексиканец выжал максимум из сложившейся ситуации в Мельбурне.
Сегодня, 12:43
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Ред Булл не может записать в свой актив прошедший Гран-при Австралии.

Макс Ферстаппен был вынужден сойти уже на первых кругах гонки из-за проблемы с тормозами, а его напарник Серхио Перес финишировал лишь пятым, так и не сумев прорваться через пилотов Феррари и МакЛарен.

После заезда руководитель "быков" Кристиан Хорнер сообщил, что мексиканец стал жертвой пленки визора, которая застряла в днище болида. По этой причине аэродинамика работала не как следует.

"Мы провели долгий первый отрезок. Когда Перес ехал на харде и приближался к Фернандо (Алонсо), его реальный темп был сильным и соответствовал темпу лидеров", - цитирует Хорнера Autosport.

"И затем буквально, как только он прошел Фернандо, он днищем зацепил пленку, которая застряла в зоне, которая повлияла на потерю темпа".

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"Поэтому, когда он прошел Алонсо, болид работал не должным образом. Затем в конце второго отрезка у него была заметна деградация шин, что необычно для наших машин".

Ранее пилот МакЛарен Ландо Норрис заявил, что на этапе в Австралии его команда приблизилась по темпу к Ред Булл и Феррари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Гран-при Австралии

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